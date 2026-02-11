Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish 11 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish 11 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

संक्षेप:

Aaj Ka Ank Jyotish 11 February: मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। आज 11 फरवरी है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

Feb 11, 2026 08:16 am IST
Aaj Ka Ank Jyotish 11 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही जातक के दैनिक जीवन से जुड़ी बातों का भी पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। आज 11 फरवरी है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1
मूलांक 1 के जातकों आज किसी भी मामले में जल्दबाजी ना दिखाएं, खासकर कार्यक्षेत्र में। आज आप जो भी फैसला लेंग बेहद सोच-समझकर लेंगे। नए विचार आएंगे, जो सकारात्मक साबित हो सकते हैं। शब्दों में नरमी रखेंगे। कामकाज में वृद्धि के योग है। हल्की भागदौड़ रहेगी। खर्चों पर ध्यान देने की जरुरत है। घर परिवार में आपकी बातों को गौर किया जाएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है, वरना बनता काम भी बिगड़ जाएगा। पार्टनर संग कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगा। लेकिन काम काज के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है। घर का खाना खाएं और पानी खूब पिएं।

मूलांक 2
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा। दूसरों के प्रति बेहद भवानात्मक और समझदारी दिखाएंगे, जिसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। इन छोटी से छोटी बातें भी आज गहरा प्रभाव डालेगी। परिवार हो या ऑफिस आज आप सबको साथ लेकर चलेंगे। कारोबार में तरक्की रहेगी। कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे पूरा दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज आपकी ईमानदारी सबको प्रभावित करेगी और दूसरों को आपकी अहमित का भी एहसास कराएगी। हालांकि कोई बात दिल में ना रखें। किसी अपने को आज अपनी बात सझा कर सकते हैं। फैसला लेते समय दिमाग की सुनें। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करें और भोजन हल्का लें।

मूलांक 3
मूलांक 3 के जातकों के लिए आज का दिन काफी उत्तम रहने वाला है। आज इस मूलांक वाले जिस काम में अपना हाथ बटाएंगे, वहां परिणाम सकारात्मक होंगे। आज परिवार और मित्रगण का पूरा सहयोग मिलेगा। काम में आपकी तारीफ होगी। नए विचार आएंगे, उसे अपनाने के लिए थोड़ा संभल कर फैसला लेंगे। परिवार संग समय अच्छा बितेगा। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर ध्यान देंगे। पार्टनर संग यादगार पल बीत सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रूटीन सेट करने और नए लक्ष्य बनाने का अच्छा दिन है।

मूलांक 4
मूलांक 4 वालों के लिए आज के दिन जिम्मेदारी बढ़ेगी। कारोबार में मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि आज धैर्य और मेहनत के साथ किए कार्यों में सफलता मिलेगी। काम को व्यवस्थित ढंग से करने में फोकस करेंगे। कोई आपके बारे में क्या कहता है, इसकी परवाह ना करें। आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित कर सकती है। तनाव से दूर रहें और छोटी बातों को दिल पर न लें। शाम तक स्थिति संभल जाएगी। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 5
मूलांक 5 वाले आज काफी उत्साहित और ऊर्जावान रहेंगे। आप आप बिना सोचे कोई वादा ना करें। कोई पुराना अटके काम में सफलता से आपका प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। परिवार वालों के साथ समय अच्छा बितेगा। कुछ विवाद को आज बातचीत से हल करेंगे। सेहत सामान्य रहेगा। रूटीन में एक्सरसाइज या योग शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6
मूलांक 6 वाले जातक आज भावनाओं में मिठास महसूस करेंगे। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी। दूसरों की मदद करेंगे, जिससे आपकी चारों ओर प्रशंसा होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग है। आज आप अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए आपको सदस्यों का साथ देना बेहद जरूरी है। दूसरे की भावनाओं को भी समझना बेहद जरूरी है। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। दिन शांत और सकारात्मक रहेगा। रात में ऑयली फूड से बचें।

मूलांक 7
मूलांक 7 वाले लोग आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का अच्छा समय है। रिसर्च, पढ़ाई या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आर्थिक रूप से जल्दबादी का फैसला ना करें। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें। शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।

मूलांक 8
मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। कामकाज के सिलसिले में भागदौड़ हो सकती है। काम में मेहनत ज्यादा लगेगी और परिणाम धीरे-धीरे दिखेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन इससे जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। धैर्य रखें, मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा।

मूलांक 9
मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन बेहद सुखद रहेगा। आज कामकाज में तेजी दिखाएंगे। कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग खास प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा। पर्याप्त नींद लें और गुस्से पर कंट्रोल रखें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

Dheeraj Pal

धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

