Aaj Ka Ank Jyotish 11 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
Aaj Ka Ank Jyotish 11 April 2026: आज 11 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 11 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। हर एक मूलांक का ग्रह स्वामी होता है, जिनका प्रभाव मूलांक पर पड़ता है। आज 11 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
मूलांक 1
आज आपको कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है। पैसों की कमी महसूस हो सकती है। अपनी बातों पर नियंत्रण रखें, वरना किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। निजी जीवन सामान्य रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। जीवनसाथी की ओर से कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है।
मूलांक 2
आज आर्थिक समस्याओं से राहत मिल सकती है। अगर किसी से उधार लिया है, तो उसे वापस करना बेहतर रहेगा, वरना विवाद हो सकता है। आपका आत्मविश्वास काम में मदद करेगा। बेवजह लोगों से दूरी बनाए रखना अच्छा रहेगा। जीवनसाथी आपकी किसी योजना में रुकावट डाल सकता है।
मूलांक 3
दूसरों की आलोचना करने से बचें, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर ही निर्णय लें। नए काम या खर्च फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है।
मूलांक 4
योग और ध्यान से आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। आज बचत करने में सफलता मिल सकती है। काम का दबाव कम रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मूलांक 5
दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, इससे फायदा होगा। पैसों को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना सही रहेगा। आज गिफ्ट देने और पाने का मौका मिल सकता है। सतर्क रहें, कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। जीवनसाथी के व्यवहार से मन थोड़ा खराब हो सकता है।
मूलांक 6
आपकी आलोचना करने की आदत आपको ही मुश्किल में डाल सकती है। अचानक धन लाभ के योग हैं। काम का दबाव कम रहेगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा।
मूलांक 7
व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं। काम की जगह आपकी सराहना होगी। सामाजिक कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। समय का सही उपयोग करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
मूलांक 8
निजी परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। सामाजिक कार्यों से सम्मान मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। पैसों के मामले सामान्य रहेंगे।
मूलांक 9
आज आर्थिक रूप से लाभ होने के संकेत हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखें जो पैसे उधार लेकर वापस नहीं करते। काम का तनाव बढ़ सकता है, जिससे परिवार को समय कम दे पाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और व्यापार में सफलता मिल सकती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान