Aaj Ka Ank Jyotish 10 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 10 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Ank 10 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 10 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
आज कोई साफ निर्णय सामने आ सकता है, लेकिन थकान में आकर फैसला न लें। सोचें कि यह आगे भी सही रहेगा या नहीं। काम में आत्मविश्वास रखें, लेकिन दिखावा न करें। अपनी बात समझाने में थोड़ा समय दें। रिश्तों में सामने वाले को स्पेस दें।
मूलांक 2
आज ज्यादा उम्मीदें न रखें, तो दिन बेहतर रहेगा। लोग अपने काम और मूड में व्यस्त रह सकते हैं, इसे नजरअंदाज समझकर दुखी न हों। छोटे-छोटे काम करके दिन आसान बनाएं। परिवार में किसी को आपकी सुनने की जरूरत हो सकती है।
मूलांक 3
आज कई विचार आएंगे, उनमें से एक पर ध्यान देकर काम करें। पढ़ाई, प्लानिंग या लिखने के काम के लिए अच्छा दिन है। दूसरों की राय सुनें, लेकिन फैसला खुद लें। पर्सनल लाइफ में एक छोटा मैसेज भी गलतफहमी दूर कर सकता है।
मूलांक 4
आज दिमाग छोटी-छोटी बातों में उलझ सकता है। जरूरी कामों पर फोकस करें। हेल्थ, नींद या दिनचर्या में थोड़ा सुधार करें। परिवार में हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपनी तरह से काम करने दें।
मूलांक 5
आज कुछ नया करने का मन करेगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जरूरी कामों को नजरअंदाज न करें। अगर यात्रा या बाहर का काम है तो पहले से तैयारी रखें। बातचीत में हां तभी कहें जब सच में मन हो।
मूलांक 6
आज अपने आराम और जरूरतों पर ध्यान दें। लंबे समय से किसी बात में समझौता कर रहे हैं, तो थोड़ा बदलाव करें। रिश्तों में अपनी बात साफ-साफ कहें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी।
मूलांक 7
आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे, जो ठीक है। लेकिन इतना भी चुप न रहें कि लोग गलत समझें। काम में किसी बात को खुद जांच लें। शांति के लिए ज्यादा शोर-शराबे से दूर रहें।
मूलांक 8
आज किसी काम को धैर्य से संभालने की जरूरत है। जल्दबाजी में फैसला न लें, खासकर जब कोई दबाव बना रहा हो। अपनी बात साफ रखें, लेकिन कठोर तरीके से न बोलें।
मूलांक 9
आज कोई एक समस्या ज्यादा ऊर्जा ले सकती है, उसे छोड़ देना बेहतर होगा अगर फायदा नहीं मिल रहा। काम पर ध्यान रखें और बेकार की बातों में न उलझें। रिश्तों में पुरानी नाराजगी को आज के दिन पर असर न डालने दें।
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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