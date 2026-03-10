Aaj Ka Ank Jyotish 10 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अंक राशिफल

10 मार्च 2026 का आज का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 से 9 तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य का साप्ताहिक फल पढ़ें और दिन को बेहतर बनाएं। अंक ज्योतिष, जन्म तिथि के आधार पर आज का राशिफल

10 मार्च 2026 का दिन मूलांक ज्योतिष के अनुसार एक खास ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह दिन नई शुरुआत, स्पष्ट सोच और बदलाव को स्वीकार करने का है। भाग्यांक 5 की वजह से कई चीजें अप्रत्याशित रूप से घट सकती हैं, लेकिन हर घटना आपके भले के लिए ही होगी। आज का मुख्य मंत्र 'सहजता' है, बदलाव का विरोध ना करें, बल्कि उसे खुले मन से अपनाएं। जो पुराना है, उसे सम्मानपूर्वक विदा करें और जो नया है, उसे पूरी मेहनत से शुरू करें। आत्मविश्वास के साथ फैसले लें और निडर रहें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1: नई शुरुआत के लिए तैयार रहें (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

आज आपमें गजब का जोश और आत्मविश्वास रहेगा। कोई पुराना काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, आज उसमें गति आएगी। नए लोगों से मुलाकात या कोई नया प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। कामकाज में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरों की गति को लेकर चिढ़ने से बचें। भावनात्मक रूप से भी आप मजबूत महसूस करेंगे। किसी पुरानी गलतफहमी को सुलझाने या किसी से मन की बात कहने का अच्छा समय है। आज का दिन आपके लिए नई सुबह की तरह है, पुरानी जिम्मेदारियां निभाएं और नए अवसरों को खुले दिल से अपनाएं।

मूलांक 2: भावनाओं को संभालकर आगे बढ़ें (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

आज आप दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। मन में थोड़ा भारीपन या बेचैनी रह सकती है, लेकिन यही समय है अपनी भावनाओं को संयम से संभालने का। काम में किसी की मदद करने या सलाह देने का मौका मिलेगा, लेकिन अपनी सीमा का ध्यान रखें। रिश्तों में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में कोई पुराना लेन-देन सुलझ सकता है। शाम तक मन हल्का हो जाएगा। भावुक होना कमजोरी नहीं है, बस सोच को स्पष्ट रखें तो यही भावनाएं आपकी ताकत बनेंगी।

मूलांक 3: नए लोगों से बढ़ेगा संपर्क (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

आज आपका व्यक्तित्व चमकेगा। नए लोगों से मिलने-जुलने और बातचीत बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे। रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। यदि कोई यात्रा या मीटिंग का प्लान है, तो वह सफल रहेगा। काम में पुरानी योजनाओं को नया रूप देने का अच्छा समय है। भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन शाम तक मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी पुरानी बात को बार-बार उठाने से बचें। अपनी बात को स्पष्ट और विनम्रता से रखें। आज का दिन आपके लिए सामाजिक और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।

मूलांक 4: बदलाव को अपनाने का समय (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

आज पुरानी योजनाओं में अचानक बदलाव आ सकते हैं। आपको पुराने ढर्रे से बाहर निकलना पड़ सकता है। शुरू में असहजता महसूस होगी, लेकिन यह बदलाव आपके भले के लिए ही होगा। कामकाज में धैर्य रखें और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से संभालें। आर्थिक मामलों में कोई पुराना निवेश या लेन-देन सुलझ सकता है। भावनात्मक रूप से थोड़ा भारीपन रहेगा, इसलिए शाम को परिवार के साथ समय बिताएं। बदलाव का विरोध ना करें, इसे अवसर मानकर आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए मजबूत नींव रखने का है।

मूलांक 5: नई शुरुआत के योग बन रहे हैं (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

आज आपकी अपनी ऊर्जा सबसे तेज रहेगी। नए काम शुरू करने, यात्रा करने या नए लोगों से मिलने के योग बन रहे हैं। मन में बेचैनी रहेगी, लेकिन इसे सकारात्मक कामों में लगाएं। आर्थिक मामलों में कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। रिश्तों में स्पष्टता लाने का समय है, इसलिए अपनी बात खुलकर कहें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आज का दिन आपके लिए आजादी और नई संभावनाओं का है।

मूलांक 6: जिम्मेदारी और संतुलन बनाएं (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

आज घर या ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे। अपनी क्षमता से अधिक बोझ ना उठाएं। आर्थिक रूप से परिवार की जरूरतों पर ध्यान दें। रिश्तों में गहराई आएगी। ऐसे में अपनों के साथ समय बिताएं। भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे, इसलिए सकारात्मक माहौल बनाए रखें। आज का दिन जिम्मेदारी और प्रेम के संतुलन का है।

मूलांक 7: गहराई से सोचें और फैसला लें (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

आज आपकी सोच बहुत गहरी रहेगी। पुरानी योजनाओं को दोबारा देखने और नए लक्ष्य बनाने का समय है। भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है। अपनी बात को शांति से रखें। आध्यात्मिक या रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। आज का दिन पुराने चक्र पूरा करने और नई समझ विकसित करने का है।

मूलांक 8: अनुशासन से मिलेगा फल (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अनुशासन से ही सफलता मिलेगी। कागजी कामों में सतर्क रहें। आर्थिक मामलों में पुराने निवेश का फल मिल सकता है। भावनात्मक रूप से थोड़े गंभीर रहेंगे। अपनों को अपनी कोमलता दिखाएं। आज का दिन संतुलन और अनुशासन का है।

मूलांक 9: पुराने को छोड़कर नई शुरुआत करें (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

पुरानी बातों को विदा करने और नई शुरुआत का समय है। छोटे-छोटे अवसर मिलेंगे। भावनात्मक बोझ हल्का करने के लिए क्षमा और व्यायाम करें। अतीत का कोई मुद्दा उठ सकता है, उसे शालीनता से क्लोजर करें। आज का दिन नई शुरुआत की मजबूत नींव रखने का है।

आज का दिन सहजता, धैर्य और स्पष्ट सोच का है। भावनाओं को समझदारी से संभालें और बदलाव को अवसर मानें।