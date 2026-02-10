Aaj Ka Ank Jyotish 10 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल
10 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी गतिशील और परिवर्तनकारी रहेगा। आज की कुल ऊर्जा संख्या सहयोग, संतुलन, भावनाओं और रिश्तों की ओर इशारा कर रही है। इस दिन कुछ मूलांकों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, कुछ के लिए धैर्य और मेहनत का फल मिलेगा और कुछ के लिए नए अवसरों की शुरुआत होगी। आइए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन विस्तार से देखते हैं और किन बातों का विशेष ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 1: आत्मविश्वास और सावधानी का दिन
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 1 वाले आज अपने फैसलों में मजबूती महसूस करेंगे। काम के मामले में आपकी राय को अहमियत मिलेगी और कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन पैसों को संभालने में पूरी सावधानी बरतें - किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। मेंटल हेल्थ पर फोकस करें, ज्यादा तनाव लेने से बचें। जंक फूड से दूर रहें। पॉजिटिव सोच रखें और नई शुरुआत को अपनाएं। दिन आपका संतुलित और प्रोग्रेसिव रहेगा।
मूलांक 2: भावनाओं और प्रेम का दिन
मूलांक 2 वाले यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग आज दिल से जुड़े मामलों में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। लव लाइफ में रोमांस और खुशियां बढ़ेंगी। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या कमिटेड रिलेशनशिप, अच्छे पल का अनुभव होगा। काम में दिन बिजी रहेगा, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें। दिन समृद्धि और प्यार से भरा रहेगा।
मूलांक 3: स्वास्थ्य और रोमांस का दिन
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और रिश्तों पर फोकस वाला रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। लव लाइफ में रोमांस और क्वालिटी टाइम का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। पेशेवर सफलता भी मिलेगी। अनुशासन बनाए रखें। दिन पॉजिटिव और संतुलित रहेगा।
मूलांक 4: संतुलन और फिटनेस का दिन
मूलांक 4 वाले यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग आज मेहनत और संतुलन पर ध्यान दें। लव लाइफ में पार्टनर के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में उत्पादक रहेंगे, लेकिन वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। सेविंग्स पर फोकस रखें। दिन स्थिर और प्रगतिशील रहेगा।
मूलांक 5: क्रिएटिविटी और ग्रोथ का दिन
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 5 वाले जातक आज बुद्धि और क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे। नई जिम्मेदारियां आपकी स्किल को निखारेंगी। करियर में ग्रोथ और सामाजिक तौर पर प्रगति के योग हैं। पैसों को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। दिन दिलचस्प और फायदेमंद रहेगा। नए अवसरों को हाथ से ना जाने दें।
मूलांक 6: प्रोडक्टिविटी और सावधानी का दिन
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 6 वाले जातक आज प्रोडक्टिव रहेंगे। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चिंता न करें। दिन खत्म होने तक सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों में स्थिरता रहेगी। दिन संतुलित और फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 7: स्ट्रेस मैनेजमेंट और शांति का दिन
मूलांक 7 वाले यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग आज स्ट्रेस दूर करने के लिए योग या ध्यान ट्राई करें। दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। काम में क्लाइंट या सहकर्मी से नाराजगी हो सकती है। लेकिन धैर्य रखें। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दिन विचारशील और शांत रहेगा।
मूलांक 8: भाग्य और रोमांस का दिन
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 8 वाले जातक आज पैसों में भाग्यशाली रहेंगे। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस पर ध्यान दें। रिश्ते में खुशहाली आएगी। कार्यालय की राजनीति से दूर रहें। दिन मिला-जुला लेकिन सकारात्मक रहेगा।
मूलांक 9: प्रोडक्टिविटी और ईमानदारी का दिन
मूलांक 9 वाले यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग आज प्रोडक्टिव रहेंगे। प्रेम जीवन में ईमानदार रहें। ऑफिस में सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएं। लक्ष्य पर दृढ़ रहें। दिन ऊर्जावान और सफल रहेगा।
आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग संदेश लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म और सकारात्मक प्रयास ही असली शक्ति हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष