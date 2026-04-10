Aaj Ka Ank Jyotish 10 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish 10 April 2026: आज 10 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 10 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। हर एक मूलांक का ग्रह स्वामी होता है, जिनका प्रभाव मूलांक पर पड़ता है। आज 10 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
मूलांक 1
आज आपके लिए तरक्की और सफलता के नए मौके हैं। करियर में आगे बढ़ने या बड़े फैसले लेने का सही समय है। अपने दिल की सुनें और खुद पर भरोसा रखें। बिना डर के आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें और आराम जरूर करें।
मूलांक 2
आज का दिन प्यार और अपनापन से भरा रहेगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर किसी को पसंद करते हैं, तो बात आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दिल खोलकर बात करें। सेहत की बात करें, तो मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन भावनात्मक तनाव से दूर रहें।
मूलांक 3
आज कोई अपना परेशानी में हो सकता है। उसे आपकी जरूरत है। उसकी बात सुनें और साथ दें। आपकी छोटी सी मदद भी उसे राहत दे सकती है। थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद का भी ध्यान रखें।
मूलांक 4
आज दूर रहने वाले किसी खास व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है। इससे आपका मन खुश होगा। खुद को किसी काम या रचनात्मक चीज में व्यस्त रखें। मन खुश रहेगा, जिससे सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
मूलांक 5
आज पैसे से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं, खासकर निवेश या प्रॉपर्टी में। सोच-समझकर फैसला लें और अपनी समझ पर भरोसा रखें। फायदा हो सकता है। खान-पान का ध्यान रखें, बाहर का खाना कम खाएं।
मूलांक 6
आज आपको अपनी कोई नई प्रतिभा या हुनर का पता चल सकता है। कुछ नया ट्राय करें। यह आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिटनेस पर ध्यान दें, हल्की एक्सरसाइज शुरू करना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 7
आज मन शांत रहेगा और सोचने-समझने का अच्छा समय है। अपने पुराने काम और लक्ष्यों पर ध्यान दें। आगे की योजना बनाएं। मेडिटेशन या योग करने से मानसिक शांति मिलेगी।
मूलांक 8
आज आपके काम में सफलता या बड़ी प्रगति मिल सकती है। अपनी मेहनत पर गर्व करें और आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन नींद पूरी लें।
मूलांक 9
आज घर या दोस्तों के साथ खुशी का माहौल रहेगा। किसी की सफलता या अच्छी खबर मिल सकती है। इस खुशी को सबके साथ बांटें। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मीठा और ज्यादा खाने से बचें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान