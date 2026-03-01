Aaj Ka Ank Jyotish 1 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish 1 March 2026: आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगा सकते है। चलिए जानते हैं कि 1-9 मूलांक वालों के लिए 1 मार्च का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 28 February: आज से मार्च 2026 का महीना शुरू हो गया है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 01 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन लीडरशिप और नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। आज के दिन अपने फैसले खुद लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कोई नया काम, शौक या बदलाव शुरू कर सकते हैं। अपने दिल की सुनें। आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेगा। अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। सेहत का ख्याल रखें।

मूलांक 2

मूलांक 2 वालों के लिए आज कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देने की जरुरत है, खासकर रिश्तों को लेकर। आज परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनकी बात ध्यान से सुनें और मदद करें। छोटे-छोटे प्यार भरे काम रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। जितना प्यार देंगे, उतना ही मिलेगा। आज का दिन भावनात्मक संतुलन का है। साथ ही सेहत का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें। रात में जल्दी सोएं और सोते वक्त मोबाइल दूर रखें।

मूलांक 3

आज अपनी रचनात्मकता दिखाएं। कुछ नया करें, जैसे कि लिखना, चित्र बनाना या कोई नया काम सीखना। खुश रहें और दूसरों के साथ हंसी-मजाक करें। आज का दिन खुशी और उत्साह से भरा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। हल्का खाना खाएं। ऑयली फूड अवॉइड करें।

मूलांक 4

मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन भविष्य की योजना बनाने का है। जरूरी काम पूरे करें और जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। छोटे-छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता देंगे। धैर्य और मेहनत से काम करें। हेल्थ की ध्यान रखें। हल्की सैर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।

मूलांक 5

मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में आज कुछ नया कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलेगी। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। नई जगह जाएं या कुछ नया सीखें। बदलाव से डरें नहीं, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। आज रोमांच और उत्साह बना रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही सेहत का ख्याल रखें।

मूलांक 6

आज परिवार और अपने लोगों के साथ समय बिताएं। उनका ख्याल रखें और प्यार जताएं। छोटी-सी मदद भी रिश्तों को मजबूत बनाएगी। आज भावनात्मक जुड़ाव और संतोष मिलेगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। बाहरी खाना ना खाएं

मूलांक 7

आज थोड़ा अकेले समय बिताएं। साथ ही विचार करें, समझें और अपने मन की सुनें। ध्यान या पढ़ाई से मन शांत होगा। जल्दबाजी से बचें और अंदर की आवाज पर भरोसा रखें। निवेश करने से पहले जानकार से सलाह लें।

मूलांक 8

आज काम और पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ें। सोच-समझकर फैसले लें। भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। परिवार के साथ समय बिताएं, साथ ही उनके साथ-साथ अपना भी ख्याल रखें। कोई बात है, तो उससे साफ-साफ कह दें। सेहत का ध्यान रखें। तनाव दूर करने के लिए सुबह मेडिटेशन या रात में पर्याप्त नींद लें।

मूलांक 9

आज दूसरों की मदद करें। दया और प्यार दिखाएं। किसी जरूरतमंद का साथ दें। अच्छा काम करने से आपको अंदर से खुशी और संतोष मिलेगा। सेहत की बात करें, तो शाम तक थकान हो सकती है। हल्की सैर और मन को शांत रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।