Aaj Ka Ank Jyotish: 1 फरवरी का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़िए अंक राशिफल

संक्षेप: मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, भावनाओं, मेहनत और संतुलन का मिश्रण रहेगा। आइए जानते हैं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

1 फरवरी 2026 का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार, सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज का दिन आत्मविश्वास, भावनाओं, मेहनत और संतुलन का मिश्रण है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1: आत्मनिर्भरता और लीडरशिप का दिन मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) वाले जातक आज खुद में बहुत आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको लीड करने या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का मौका मिल सकता है। लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। कॉन्फिडेंस आज बहुत हाई रहेगा, लेकिन इसे कभी अहंकार में ना बदलने दें। शब्दों में नरमी रखें। सेहत का विशेष ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें। सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है। आज कोई नया प्लान शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 2: भावनात्मक दिन, पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) वाले जातक आज थोड़े ज्यादा इमोशनल रह सकते हैं। किसी पुराने रिश्ते, घटना या व्यक्ति की याद अचानक परेशान कर सकती है। मन हल्का करने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दिल की बात करें। काम में मन नहीं लगेगा, खुद को थोड़ा समय दें। फैसले लेते वक्त दिल की बजाय दिमाग की सुनें। नींद पूरी करने की कोशिश करें। खान-पान पर ध्यान रखें, भारी भोजन से बचें। शाम तक मन शांत हो जाएगा।

मूलांक 3: भाग्य का पूरा साथ, मान-सम्मान में वृद्धि मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ और भाग्यशाली है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोर्ट-कचहरी या कोई पुराना केस सुलझ सकता है। सीनियर्स और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। आज कोई नया आइडिया दिमाग में आए तो उसे नोट कर लें। रूटीन को सेट करने का अच्छा दिन है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 4: थोड़ा असंतुलन, जिद छोड़ें मूलांक 4 (4, 13 या 22 तारीख को जन्मे लोग) वाले जातक आज थोड़ा असंतुलित महसूस कर सकते हैं। कोई प्लान अचानक बदल सकता है या भ्रम की स्थिति बन सकती है। जिद को पीछे छोड़कर गो विद द फ्लो की राह अपनाएं। आज कोई नया विचार दिमाग में आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। तनाव से बचें। धैर्य रखें, शाम तक स्थिति संभल जाएगी। सेहत पर ध्यान दें, हल्का भोजन करें।

मूलांक 5: एक्टिव और लाभकारी दिन मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) वाले लोग आज बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। मीटिंग, कॉल या बातचीत से लाभ मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज या योग शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन काफी प्रोडक्टिव और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6: इमोशनल और क्रिएटिव दिन मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) वाले जातक आज इमोशनल रह सकते हैं। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। कोई आपकी तारीफ कर सकता है, जिससे मन खुश रहेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। आर्ट, फैशन या डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। उम्मीदें बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी, हल्का खाना लें।

मूलांक 7: अंतर्मुखी और विचारशील दिन मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) वाले लोग आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का दिन है। शाम को थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा। कोई गहरा निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 8: जिम्मेदारी बढ़ेगी, धैर्य रखें मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में देरी या रुकावट महसूस हो सकती है। धैर्य न खोएं। मेहनत रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम करें। दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।

मूलांक 9: ऊर्जा हाई, गुस्से पर कंट्रोल रखें मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) वाले लोग आज बहुत एनर्जेटिक और डायनामिक रहेंगे। पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें, हल्का भोजन लें। दिन तेज और फायदेमंद रहेगा।

आज का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को बेहतर बनाएं। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म प्रधान है।