आज का आर्थिक राशिफल 23 नवंबर: वृषभ राशि वालों पर रहेगा खर्च का दबाव, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल
Finance Horoscope Today 23 November: आज ग्रहों की स्थिति का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि की आर्थिक स्थिति पर अलग-अलग असर डालेगी। कुछ राशियों को धन लाभ होगा, जबकि कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। पढ़ें सभी 12 राशियों का आर्थिक राशिफल।
मेष
आज वित्तीय माहौल कामकाजी रूप से सहायक है, खासकर कारोबार, बिल, ग्राहक बातचीत और लंबित भुगतान सुलझाने में। सट्टा और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में उत्साह रहेगा, पर शुरुआत में नियम, दस्तावेज और जोखिम सीमा कड़ाई से देखें। बाद के हिस्से में विकल्पों की तुलना करके ही कोई प्रतिबद्धता करें। व्यावहारिक कदम यह रहेगा कि आज हर सौदे, ऑर्डर और देनदारी की लिखित पुष्टि अलग से जमा रखें।
वृषभ
आज खर्च का दबाव आय से बड़ा महसूस हो सकता है, इसलिए संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा जैसे मामलों में ढील न दें। दिन के पहले हिस्से में लंबित कागज, रसीद और नियत भुगतान निपटाना बेहतर रहेगा। बाद में बड़ी खरीद या नई वित्तीय प्रतिबद्धता से पहले तुलना और अतिरिक्त जांच करें। व्यावहारिक कदम यह है कि आज का बजट लिखकर केवल जरूरी भुगतानों को प्राथमिकता दें।
मिथुन
आज कारोबार और लेनदेन में गति बन सकती है, खासकर ग्राहक संपर्क, बिक्री फॉलोअप, बिल और साझेदारी के पैसों की स्पष्टता में। सट्टा और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में अवसर दिखें, पर शुरुआत में आवेग से बचें और केवल नियम आधारित कदम सोचें। दिन के बाद वाले हिस्से में तुलना और अतिरिक्त सत्यापन उपयोगी रहेगा। व्यावहारिक कदम यह है कि लंबित भुगतान और प्रस्तावों की एक छोटी जांच सूची बनाकर काम करें।
कर्क
आज बचत, तरल धन और संपत्ति से जुड़े फैसलों में कामकाजी स्पष्टता बन सकती है। बैंक बचत, सावधि जमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना या ट्रेडिंग जैसे मामलों में पहले हिस्से में जोखिम, कागज और सीमा पर कड़ा नियंत्रण रखें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा के दस्तावेज भी ध्यान मांगेंगे। व्यावहारिक कदम यह है कि आज नकदी स्थिति और सभी वित्तीय कागज एक जगह मिलाकर दोबारा जांच लें।
सिंह
आज कारोबार, अनुबंध, ग्राहक बातचीत और साझेदारी के पैसों में प्रगति की संभावना है, पर जल्दबाजी माहौल बिगाड़ सकती है। संपत्ति, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण या किस्त जैसे मामलों में पहले हिस्से में अनुपालन और लंबित दायित्व निपटाना बेहतर रहेगा। बाद में शर्तों की तुलना करके ही आगे बढ़ें। व्यावहारिक कदम यह है कि हर मौखिक सहमति को आज लिखित रूप में बदलें और भुगतान समयसीमा साफ करें।
कन्या
आज वित्तीय निर्णयों में सावधानी अधिक लाभकारी रहेगी, खासकर संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा जैसे मामलों में। खर्च भी बारीक निगरानी मांगेंगे, इसलिए दिन की शुरुआत लंबित भुगतान, पॉलिसी, रसीद और कागजी अनुपालन से करें। बाद में बड़ी खरीद पर विकल्पों की तुलना जरूरी रहेगी। व्यावहारिक कदम यह है कि आज अनावश्यक खर्च अलग चिन्हित करें और केवल तय बजट के भीतर ही भुगतान पूरा करें।
तुला
आज कारोबार और लेनदेन के मामलों में संतुलित प्रगति संभव है, विशेषकर ग्राहक संवाद, बिल, अनुबंध और साझेदारी से जुड़े धन में स्पष्टता लाने पर। दिन के पहले हिस्से में लंबित दायित्व, अनुपालन और जरूरी कागजी जांच पर ध्यान दें। बाद में नियमित काम, विकल्पों की तुलना और अतिरिक्त सत्यापन उपयोगी रहेगा। बचत, हाथ के धन और बैंक जमा को व्यवस्थित रखने से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा।
वृश्चिक
आज खर्च और संपत्ति संबंधी काम व्यावहारिक ढंग से आगे बढ़ सकते हैं, यदि आप शुरुआत में लंबित दायित्व, बिल, किस्त, कर, बीमा और कागजी अनुपालन पर ध्यान दें। घर, किराया या खरीद-बिक्री के मामलों में जल्द निर्णय लेने के बजाय शर्तों को दोबारा पढ़ना बेहतर रहेगा। बाद के हिस्से में सामान्य भुगतान और बजट व्यवस्था सहज चलेगी। व्यावहारिक कदम यह है कि आज नकदी भंडार और आने वाले देयों की सूची अपडेट करें।
धनु
आज सट्टा, शेयर ट्रेडिंग और जिंस बाजार से जुड़े मामलों में उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन पहले हिस्से में नियंत्रण, नियम और जोखिम सीमा सबसे जरूरी रहेंगे। संपत्ति, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण, किस्त या बीमा संबंधी मामलों में भी तथ्य जांचे बिना आगे न बढ़ें। बाद के हिस्से में विकल्पों की तुलना उपयोगी रहेगी। व्यावहारिक कदम यह है कि आज हर वित्तीय निर्णय से पहले अपनी सीमा और दस्तावेज साफ लिख लें।
मकर
आज वित्तीय राहत का भाव बन सकता है, पर सट्टा, शेयर ट्रेडिंग और जिंस बाजार के मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। शुरुआत में लंबित दायित्व, नियम और जोखिम नियंत्रण संभालें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा से जुड़े कागजों की समीक्षा भी उपयोगी रहेगी। बाद में नियमित काम सरलता से पूरे होंगे। व्यावहारिक कदम यह है कि आज बचत बढ़ाने के लिए अनिवार्य और टाले जा सकने वाले भुगतानों को अलग-अलग दर्ज करें।
कुंभ
आज कारोबार, बिक्री, अनुबंध, ग्राहक संपर्क और साझेदारी के पैसों में मेहनत का सीधा असर दिख सकता है। बचत और तरल धन के मामले भी संभल सकते हैं, पर शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग या सोने से जुड़े निर्णयों में जल्दबाजी न करें। पहले हिस्से में लंबित दायित्व और अनुपालन देखें, बाद में तुलना करके आगे बढ़ें। व्यावहारिक कदम यह है कि आज हर आय-व्यय प्रविष्टि लिखित रखें और नकदी स्थिति स्पष्ट करें।
मीन
आज धन पक्ष औसत से संतुलित रह सकता है, बशर्ते आप बचत और संपत्ति दोनों में ठहराव से काम लें। बैंक बचत, सावधि जमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग या सोना जैसे मामलों में पहले हिस्से में अतिरिक्त जांच जरूरी रहेगी। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा के कागज भी ध्यान मांगेंगे। व्यावहारिक कदम यह है कि आज किसी बड़े भुगतान या प्रतिबद्धता से पहले शर्तें दोबारा पढ़कर लिखित पुष्टि अवश्य लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र