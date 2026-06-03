Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या आज विभुवन संकष्टी पर रहेगा भद्रा का साया, जानें सुबह-शाम के पूजा मुहूर्त, विधि और गणेश जी का खास उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aaj hai Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: आज शुभ और शुक्ल योग के संयोग में विभुवन संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान, व्रत, जप, तप और भगवान गणेश की आराधना करने से सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है।

क्या आज विभुवन संकष्टी पर रहेगा भद्रा का साया, जानें सुबह-शाम के पूजा मुहूर्त, विधि और गणेश जी का खास उपाय

Aaj hai Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी तिथि है। अधिक मास की संकष्टी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज शुभ और शुक्ल योग के संयोग में विभुवन संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान, व्रत, जप, तप और भगवान गणेश की आराधना करने से सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं विभुवन संकष्टी के मुहूर्त और पूजा विधि-

क्या आज विभुवन संकष्टी पर रहेगा भद्रा का साया, जानें सुबह-शाम के पूजा मुहूर्त, विधि और गणेश जी का खास उपाय

सुबह में भद्रा 08:12 बजे से रात में 09:21 बजे तक भद्रा रहने वाली है। भद्रा पृथ्वी पर मान्य होगी की नहीं यह चंद्र राशि पर निर्भर करता है। आज के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।

संकष्टी के दिन चन्द्रोदय कब होगा?

हिन्दू पंचांग के अनुसार आज चंद्र का उदय रात में 10:04 बजे से रात 10:43, जून 04 तक रहेगा। कुल अवधि - 24 घंटे 39 मिनट्स की होगी।

सुबह-शाम के शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:43 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
  • विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:34 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 07:14 पी एम से 07:34 पी एम
  • अमृत काल 07:37 पी एम से 09:24 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:40 ए एम, जून 04
  • लाभ - उन्नति 05:23 ए एम से 07:07 ए एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 07:07 ए एम से 08:51 ए एम
  • शुभ - उत्तम 10:35 ए एम से 12:19 पी एम
  • चर - सामान्य 03:47 पी एम से 05:31 पी एम
  • लाभ - उन्नति 05:31 पी एम से 07:15 पी एम
  • शुभ - उत्तम 08:31 पी एम से 09:47 पी एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 09:47 पी एम से 11:03 पी एम
  • चर - सामान्य 11:03 पी एम से 12:19 ए एम, जून 04

विभुवन संकष्टी पर पूजा कैसे करें?

1- भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें

2- गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं

3- तिल या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं

4- विभुवन संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें

5- ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें

6- पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें

7- चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें

8- व्रत का पारण करें

9- क्षमा प्रार्थना करें

ये भी पढ़ें:24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय और क्या दान करें
ये भी पढ़ें:क्या रक्षा बंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण? जानें भारत पर ग्रहण का कैसा रहेगा प्रभाव

करें ये खास उपाय

आज के दिन नारियल के लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगायें। ऐसे करने से प्रभु विघ्न हरने के साथ सुख व समृद्धि का आशीर्वाद भी देंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज इन 5 राशियों के लाइफ में होगा पैसों का आगमन, इन राशियों का मन रहेगा परेशान
ये भी पढ़ें:6 दिन बाद इन राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Sankashti Chaturthi shri ganesh
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने