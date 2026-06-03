क्या आज विभुवन संकष्टी पर रहेगा भद्रा का साया, जानें सुबह-शाम के पूजा मुहूर्त, विधि और गणेश जी का खास उपाय
Aaj hai Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: आज शुभ और शुक्ल योग के संयोग में विभुवन संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान, व्रत, जप, तप और भगवान गणेश की आराधना करने से सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है।
Aaj hai Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी तिथि है। अधिक मास की संकष्टी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज शुभ और शुक्ल योग के संयोग में विभुवन संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान, व्रत, जप, तप और भगवान गणेश की आराधना करने से सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं विभुवन संकष्टी के मुहूर्त और पूजा विधि-
क्या आज विभुवन संकष्टी पर रहेगा भद्रा का साया, जानें सुबह-शाम के पूजा मुहूर्त, विधि और गणेश जी का खास उपाय
सुबह में भद्रा 08:12 बजे से रात में 09:21 बजे तक भद्रा रहने वाली है। भद्रा पृथ्वी पर मान्य होगी की नहीं यह चंद्र राशि पर निर्भर करता है। आज के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।
संकष्टी के दिन चन्द्रोदय कब होगा?
हिन्दू पंचांग के अनुसार आज चंद्र का उदय रात में 10:04 बजे से रात 10:43, जून 04 तक रहेगा। कुल अवधि - 24 घंटे 39 मिनट्स की होगी।
सुबह-शाम के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:43 ए एम
- अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
- विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:34 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 07:14 पी एम से 07:34 पी एम
- अमृत काल 07:37 पी एम से 09:24 पी एम
- निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:40 ए एम, जून 04
- लाभ - उन्नति 05:23 ए एम से 07:07 ए एम
- अमृत - सर्वोत्तम 07:07 ए एम से 08:51 ए एम
- शुभ - उत्तम 10:35 ए एम से 12:19 पी एम
- चर - सामान्य 03:47 पी एम से 05:31 पी एम
- लाभ - उन्नति 05:31 पी एम से 07:15 पी एम
- शुभ - उत्तम 08:31 पी एम से 09:47 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 09:47 पी एम से 11:03 पी एम
- चर - सामान्य 11:03 पी एम से 12:19 ए एम, जून 04
विभुवन संकष्टी पर पूजा कैसे करें?
1- भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें
2- गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं
3- तिल या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं
4- विभुवन संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें
5- ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें
6- पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें
7- चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें
8- व्रत का पारण करें
9- क्षमा प्रार्थना करें
करें ये खास उपाय
आज के दिन नारियल के लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगायें। ऐसे करने से प्रभु विघ्न हरने के साथ सुख व समृद्धि का आशीर्वाद भी देंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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