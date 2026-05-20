आज है वरदा चतुर्थी, करें इन चीजों का दान, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय
Aaj hai Varada Chaturthi time date : आज का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जिन्हें 'वरद' यानी वरदान देने वाला कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणेश जी की उपासना करने पर बप्पा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
Aaj hai Varada Chaturthi time date, आज है वरदा चतुर्थी: आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की वरद चतुर्थी है। यह दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जिन्हें 'वरद' यानी वरदान देने वाला कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणेश जी की उपासना करने पर बप्पा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 19 मई 2026 को दोपहर 02:18 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 20 मई 2026 की सुबह 11:06 बजे तक होगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ और पूजन का सबसे श्रेष्ठ समय मध्याह्न (दोपहर) काल माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं वरदा चतुर्थी पर पूजा के शुभ मुहूर्त, उपाय, दान क्या करें, और पूजा विधि-
आज है वरदा चतुर्थी, करें इन चीजों का दान, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय
पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 10:56 बजे से दोपहर 01:38 बजे तक।
चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 10:56 बजे से सुबह 11:06 बजे तक
अवधि - 00 घण्टे 10 मिनट्स
एक दिन पूर्व, वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - दोपहर 02:18 बजे से रात 10:13, मई 19
अवधि - 07 घण्टे 55 मिनट्स
वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - सुबह 08:43 बजे से सुबह 11:08 बजे तक
अवधि - 14 घण्टे 25 मिनट्स
वरदा चतुर्थी पर इन चीजों का करें दान
वरद चतुर्थी के दिन दान का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है-
- अन्न का दान- जरूरतमंदों को चावल, गेहूं या आटा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
- तिल और गुड़- भगवान गणेश को तिल और गुड़ प्रिय हैं, इनका दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
- पीले वस्त्र- इस दिन ब्राह्मणों या निर्धनों को पीले रंग के वस्त्र भेंट करना सौभाग्य बढ़ाता है।
- तांबे के बर्तन- धातु का दान (विशेषकर तांबा) ग्रहों के दोषों को शांत करने में मदद करता है।
- मोदक या लड्डू- पूजा के बाद बूंदी के लड्डू या मोदक का वितरण बच्चों में करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं।
कैसे करें वरदा चतुर्थी की पूजा?
भगवान गणेश को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और स्वयं भी लगाएं।
बप्पा को 21 दूर्वा की गांठ ॐ गं गणपतये नमः मंत्र के साथ अर्पित करें।
चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मिथ्या कलंक लगने का भय रहता है।
उपाय
- आज के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना मानसिक शांति और कार्य सिद्धि के लिए विशेष फलदायी होता है।
- ॐ गं गणपतये नमः: इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
- गणेश जी को 5 या 11 मोदक का भोग लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा