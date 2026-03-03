Chandra grahan kab lagega: आज चंद्रग्रहण दोपहर में होगा शुरू, चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं
aaj chandra grahan kab lagega:आज साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है। दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा और मूर्ति स्पर्श और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं।
Chandra Grahan 2026:आज साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है। दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा और मूर्ति स्पर्श और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। चंद्र ग्रहण 2026 समय चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने का समय दोपहर 3 बजकर 20 मिनट चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ शाम में 4 बजकर 34 मिनट पर ग्रहण का मध्य दोपहर में 5 बजकर 33 मिनट पर चंद्र ग्रहण शाम में 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। अभी के समय में चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो गया है। अब दोपहर को ग्रहण लगेगा। आइए जानें कि ग्रहण के समय में किन कामों का नहीं करना चाहिए और किन कामों को करना चाहिए।
चंद्रग्रहण के पहले और बाद में स्नान
आपको बता दें कि चंद्रग्रहण आज लग रहा है, सूतक काल से पहले स्नान कर भगवान की पूजा करें, सूतक काल में भगवान को ना छुएं। अब ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके ही भगवान को स्नान कराएं और मंदिर को साफ करें। इस तरह आप सूतक काल से पहले और ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हैं।
ग्रहण के दौरान के कपड़ों को धो कर ही पहनें
ग्रहण के समय आपने जो कपड़े पहने थे, उन्हें धोकर पहनें, ग्रहण के बाद स्नान करके नए कपड़े पहने और घर की भी साफ सफाई करें। इसके अलावा गंगाजल जरूर छिड़कें। अगर बीमारी के कारण स्नान ना कर पाएं तो कम से कम गंगाजल छिड़क लें।
तुलसी से जुड़े नियम
चंद्रग्रहण से पहले तुलसी को तोड़ लें, अगर आपको खाने और पीने की चीजों में डालनी हैं। ग्रहण में तुलसी को ना छुआ जाता है और ना तोड़ा जाता है और ना ही इसमें पानी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है खाने की गीली चीजों में तुलसी डालनी चाहिए, सूखे चीजों को लेकर तुलसी डालने के नियम नहीं है।
ग्रहण से जुड़े खाने और पीनें
ग्रहण से पहले तीन पहर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगियों को इस नियम में छूट दी गई है। ग्रहण की विकिरणों से रक्षा के लिए भोज्य पदार्थों में कुशा या तुलसी दल अवश्य डालें। विज्ञापन विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में घर के भीतर रहकर भजन करना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
ग्रहण के दिन क्या दान करें
सामर्थ्य अनुसार श्वेत वस्तुओं जैसे चावल, दुग्ध तथा चांदी का दान करें। इसके अलावा जिस भी राशि पर ग्रहण भारी हो, उसे अपने राशि के अनुसार चीजों का दान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद बिना स्नान किए न तो कोई नित्य कर्म करें और न ही देव-पूजा। स्नान के पश्चात ही शरीर एवं मन की पूर्ण शुद्धि मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां