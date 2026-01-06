यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा समेत देशभर में कब दिखेगा सकट चौथ का चांद? यहां देखें राज्यवार चंद्रोदय टाइम

संक्षेप: Aaj Chand Nikalne Ka Time: आज यानी 6 जनवरी 2026 को देशभर में सकट चौथ का पावन व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ रखा जा रहा है। इस व्रत में चंद्र दर्शन सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।

Jan 06, 2026 07:34 pm IST

Aaj Chand Nikalne Ka Time: आज यानी 6 जनवरी 2026 को देशभर में सकट चौथ का पावन व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ रखा जा रहा है। इस व्रत में चंद्र दर्शन सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ पर भगवान गणेश और चंद्र देव की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं। पंचांग के अनुसार आज देश के अलग-अलग हिस्सों में चंद्रमा का उदय अलग समय पर होगा, जो भौगोलिक स्थिति और मौसम के कारण कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है।

सकट चौथ 2026: देशभर में राज्यवार अनुमानित चंद्रोदय समय उत्तर प्रदेश

पश्चिमी यूपी: 8:50–8:55 बजे

मध्य यूपी (लखनऊ): 8:40–8:45 बजे

पूर्वी यूपी (वाराणसी): 8:35–8:40 बजे

उत्तराखंड

देहरादून, हरिद्वार: 8:45–8:50 बजे

कुमाऊं (नैनीताल, अल्मोड़ा): 8:55–9:00 बजे

बिहार

पटना, गया: 8:20–8:25 बजे

उत्तर बिहार: 8:22–8:28 बजे

झारखंड

रांची, धनबाद: 8:20–8:25 बजे

कोल्हान क्षेत्र: 8:18–8:22 बजे

दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर: 8:55 बजे के आसपास

हरियाणा

गुरुग्राम, फरीदाबाद: 8:55–9:00 बजे

हिसार, रोहतक: 8:58–9:02 बजे

पंजाब

अमृतसर, जालंधर: 9:00–9:05 बजे

लुधियाना, पटियाला: 9:00 बजे के आसपास

हिमाचल प्रदेश

शिमला, सोलन: 9:00–9:05 बजे

ऊंचाई वाले क्षेत्र: 9:05–9:10 बजे

राजस्थान

जयपुर, कोटा: 9:00 बजे के आसपास

पश्चिमी राजस्थान: 9:05–9:12 बजे

मध्य प्रदेश

भोपाल, इंदौर: 8:50–8:55 बजे

पूर्वी एमपी: 8:45–8:50 बजे

छत्तीसगढ़

रायपुर, बिलासपुर: 8:30–8:35 बजे

महाराष्ट्र

मुंबई, ठाणे: 9:20–9:22 बजे

पुणे, नासिक: 9:05–9:10 बजे

गुजरात

अहमदाबाद, वडोदरा: 9:05–9:10 बजे

सौराष्ट्र क्षेत्र: 9:10–9:15 बजे

पश्चिम बंगाल

कोलकाता, हावड़ा: 8:15–8:18 बजे

उत्तर बंगाल: 8:05–8:10 बजे

ओडिशा

भुवनेश्वर, कटक: 8:25–8:30 बजे

असम

गुवाहाटी: 8:00–8:05 बजे

ऊपरी असम: 7:55–8:00 बजे

अन्य पूर्वोत्तर राज्य

मेघालय, त्रिपुरा: 8:00–8:05 बजे

मणिपुर, मिजोरम: 7:50–7:55 बजे

नागालैंड: 7:52–7:55 बजे

आंध्र प्रदेश

विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम: 8:45–8:50 बजे

तेलंगाना

हैदराबाद: 8:55–9:00 बजे

तमिलनाडु

चेन्नई: 9:00 बजे के आसपास

दक्षिण तमिलनाडु: 9:05–9:10 बजे

कर्नाटक

बेंगलुरु, मैसूर: 9:05–9:10 बजे

केरल

कोच्चि: 9:20 बजे

तिरुवनंतपुरम: 9:25 बजे