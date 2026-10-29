आज चांद पर ‘अर्नब’ का ग्रहण, करवा चौथ चंद्रदर्शन कर व्रत खोलने के लिए क्या प्लान बी
chand darshan na ho to kya karein: करवा चौथ पर आज चक्रवाती तूफान के कारण आज बादलों और बारिश का दौर जारी रहेगा, ऐसे में आप अपना व्रत कब खोल सकते हैं। इसके यहां पढ़ें प्लान बी
इस बार चक्रवाती तूफान अर्नब का ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है। दरअसल इस चक्रवाती तूफान के कारण कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान औप एमपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे। अब बादल छाने के कारण करवा चौथ पर व्रत रख रही व्रती महिलाएं व्रत नहीं खोल पाएंगी। ऐसे में चंद्रमा तो पूरी रात नहीं दिखेगा तो क्या व्रत नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में विधान है कि चंद्रमा ना दिखने पर आपको इन उपायों द्वारा चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोल लेना चाहिए।इसको आप करवा चौथ का प्लान बी भी कह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको चंद्रमा के उदय होने का समय पता होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल सर्च से चंद्रमा का अपने शहर में टाइमिंग देख लें और जिस दिशा में चंद्रमा निकलता है वहां चंद्र भगवान का ध्यान कर अर्घ्य दे सकते हैं। यहां हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बता रहे हैं। जिनसे आप व्रत कर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं।
शिवजी के मस्तक पर चंद्र देखकर व्रत खोलें
इसके अलावा इस दिन शिवजी की पूजा करें और शिवजी चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनके मस्तर को किसी फोटो में देखें जहां चंद्रमा विराजमान हैं तब भी आप उस चंद्रमा को देखकर व्रत खोल सकते हैं। इन बातों का शास्त्रों में वर्णन है। इसके अलावा आप शिव मंदिर जाकर शिवजी के दर्शन करके भी व्रत खोल सकते हैं।
थाली में चंदन और चावल से बनाए चांद
एक थाली में सफेद चंदन और चावल मिलाकर आकृति बनाकर चंद्रमा का अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समय जरूर पता होना चाहिए। उसी समय यह उपाय करें।
ऐसे में व्रत पूरा करें
इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सफेद कपड़े से चंद्रमा का आकार बनाएं और चंद्रमा का ध्यान करें और इसके मंत्रों को बोलें। इस प्रकार भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपकी व्रत पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आपका चंद्रमा का अर्घ्य दिया जा सकता है।
चांदी के सिक्के और दर्पण के उपाय से भी व्रत खोल सकते हैं?
अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो थाली में चांदी का सिक्का रखें और उसमें पानी भरें और दर्पण से चांद के प्रतीक समझकर अपना व्रत खोलें।
वीडियो कॉल पर आप भी चंद्र दर्शन कर लें?
अगर आप जिस शहर में रहते हैं और वहां पर चांद न दिखाई दे तो दूसरे शहर में रहने वाले अपने घर-परिवार के सदस्यों से वहां पर निकले चांद की विडियो कॉल से चांद के दर्शन करके व्रत खोला जा सकता है।
चंद्रमा को क्यों देखकर व्रत खोला जाता है?
इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है, इसे कर्क चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन जो सालभर चतुर्थी व्रत पूजा करते हैं, वो भी करेंगे और विवाहित महिलाएं भी इस दिन व्रत करेंगी। सकट चौथ आदि में चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोला जाता है। इस दिन चंद्रमा को देखने से दोष लगता है, इसलिए छलनी से चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। इसलिए चंद्रमा का पूजन करते हैं तो नीची आंखों करके छलनी से चंद्रमा को देखें और फिर अपने पति को देखकर व्रत खोलें। चंद्रमा को देखते हुए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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