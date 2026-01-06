Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj chand kitne baje niklega : aaj chand kab niklega moon rise on 6 jan 2026 today moon rise chandroday
चांद निकलने का समय : जानें आज चांद कब निकलेगा, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, एमपी का टाइम

चांद निकलने का समय : जानें आज चांद कब निकलेगा, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, एमपी का टाइम

संक्षेप:

Aaj chand kitne baje niklega , Moon Rise Time , Aaj Chand kab niklega : सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को अब चांद के दीदार का इंतजार है। अधिकतम जगहों पर आज चांद 8.30 बजे के आसपास दिख जाएगा।

Jan 06, 2026 06:05 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj chand kitne baje niklega , Moon Rise Time , Aaj Chand kab niklega : सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को अब चांद के दीदार का इंतजार है। अधिकतम जगहों पर आज चांद 8.30 बजे के आसपास दिख जाएगा। संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और पति व परिवार की खुशहाली के लिए आज महिलाओं ने सकट चौथ का व्रत रखा है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ और माघ कृष्ण चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार सकट चौथ पर तीन शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग व आयुष्मान योग बन रहे हैं। जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडेय ने बताया कि दिन भर व्रत के बाद शाम को चन्द्र दर्शन होने पर चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

Aaj chand kitne baje niklega , Moon Rise Time , Aaj Chand kab niklega : यहां देखें किस यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, एमपी के किस शहर में चांद कब निकलेगा

राजस्थान में चांद कब निकलेगा

जयपुर में आज चांद कब निकलेगा 08:55PM

उदयपुर में आज चांद कब निकलेगा 08:45PM

जैसलमेर में आज चांद कब निकलेगा 09: 36PM

जोधपुर में आज चांद कब निकलेगा 08:57PM

सालासर में आज चांद कब निकलेगा 09:14PM

सीकर में आज चांद कब निकलेगा 09:04PM

अलवर में आज चांद कब निकलेगा 08:58PM

बीकानेर में आज चांद कब निकलेगा 09:12PM

ये भी पढ़ें:Live: आज चांद कितने बजे निकलेगा, देखें शहर वाइज टाइमिंग, कैसे खोलें व्रत

दिल्ली-एनसीआर में चांद निकलने का समय

नई दिल्ली: रात 8:55 बजे के आसपास

नोएडा: रात 8:55 से 9:00 बजे के बीच

गुरुग्राम: रात 8:50 से 8:55 बजे के बीच

फरीदाबाद: रात 8:50 से 9:00 बजे के बीच

यूपी के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय-

लखनऊ – 8:56 PM

कानपुर – 8:54 PM

वाराणसी – 9:01 PM

प्रयागराज – 8:59 PM

आगरा – 8:51 PM

मेरठ – 8:52 PM

गाजियाबाद – 8:53 PM

नोएडा – 8:53 PM

गौतम बुद्ध नगर – 8:53 PM

मथुरा – 8:51 PM

अलीगढ़ – 8:52 PM

बरेली – 8:54 PM

मुरादाबाद – 8:53 PM

रामपुर – 8:54 PM

शाहजहांपुर – 8:55 PM

पीलीभीत – 8:56 PM

सीतापुर – 8:56 PM

हरदोई – 8:55 PM

लखीमपुर खीरी – 8:57 PM

उन्नाव – 8:55 PM

फैजाबाद (अयोध्या) – 8:58 PM

अंबेडकर नगर – 8:59 PM

बाराबंकी – 8:57 PM

गोंडा – 8:58 PM

बहराइच – 8:59 PM

श्रावस्ती – 9:00 PM

बलरामपुर – 8:59 PM

सुल्तानपुर – 8:59 PM

प्रतापगढ़ – 8:59 PM

कौशांबी – 8:58 PM

जौनपुर – 9:00 PM

आजमगढ़ – 9:01 PM

मऊ – 9:02 PM

बलिया – 9:03 PM

गाजीपुर – 9:02 PM

चंदौली – 9:01 PM

मिर्जापुर – 9:00 PM

सोनभद्र – 9:04 PM

भदोही – 9:00 PM

कुशीनगर – 9:03 PM

गोरखपुर – 9:02 PM

देवरिया – 9:03 PM

महाराजगंज – 9:04 PM

बस्ती – 9:01 PM

संतकबीर नगर – 9:01 PM

सिद्धार्थनगर – 9:02 PM

फिरोजाबाद – 8:51 PM

एटा – 8:52 PM

कासगंज – 8:52 PM

हाथरस – 8:51 PM

बिहार में कब निकलेगा चांद,

बिहार में कब निकलेगा चांद, जानें पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत 28 शहर में कब दिखेगा चौथ का चांद

चांद निकलने का समय शहर के अनुसार थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। पूर्वी बिहार (जैसे भागलपुर) में चांद पहले दिखेगा और पश्चिमी बिहार (जैसे पटना, आरा) में कुछ मिनट बाद।

किशनगंज 08:14 पी एम

अररिया 08:15 पी एम

पूर्णिया 08:15 पी एम

कटिहार 08:15 पी एम

भागलपुर 08:18 पी एम

मधुबनी 08:19 पी एम

सहरसा 08:19 पी एम

खगड़िया 08:20 पी एम

दरभंगा 08:21 पी एम

बेगूसराय 08:22 पी एम

समस्तीपुर 08:22 पी एम

लखीसराय 08:22 पी एम

जमुई 08:23 पी एम

मुजफ्फरपुर 08:24 पी एम

मोतिहारी 08:24 पी एम

हाजीपुर 08:25 पी एम

बेतिया 08:25 पी एम

पटना 08:26 पी एम

नवादा 08:26 पी एम

छपरा 08:26 पी एम

गोपालगंज 08:26 पी एम

जहानाबाद 08:27 पी एम

सीवान 08:27 पी एम

गया 08:27 पी एम

आरा (भोजपुर) 08:28 पी एम

बक्सर 08:30 पी एम

औरंगाबाद 08:31 पी एम

भभुआ (कैमूर) 08:33 पी एम

देश के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय

सकट चौथ 2026 चंद्रोदय का समय

दिल्ली रात में 9 बजकर 34 मिनट

जयपुर रात में 9 बजकर 3 मिनट

पटना रात में 8 बजकर 25 मिनट

मेरठ रात में 8 बजकर 52 मिनट

पुणे रात में 9 बजकर 20 मिनट

नासिक रात 9 बजकर 18 मिनट

नोएडा रात में 8 बजकर 54 मिनट

गाजियाबाद रात में 8 बजकर 54 मिनट

मुंबई रात में 9 बजकर 24 मिनट

अहमदाबाह रात में 8 बजकर 20 मिनट

आगरा रात में 8 बजकर 53 मिनट

लखनऊ रात में 8 बजकर 41 मिनट

मथुरा रात में 8 बजकर 55 मिनट

इंदौर रात में 9 बजकर 7 मिनट

चैन्नई रात में 8 बजकर 59 मिनट

एमपी के शहरों में कब होंगे चांद के दर्शन

भोपाल- 09: 20 PM

उज्जैन- 9:19 pm

इंदौर- 9:19 pm

जबलपुर- 9:07 pm

ग्वालियर- 9:07 pm

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Moon Rise Moon Rise Time Aaj Chand Kitne Baje Niklega अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने