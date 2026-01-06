Hindustan Hindi News
aaj chand kab niklega 6 january 2026 sakat chauth moon rise time jharkhand today
झारखंड में कब दिखेगा सकट चौथ का चांद? जानें रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत प्रमुख शहरों का मून राइज टाइम

झारखंड में कब दिखेगा सकट चौथ का चांद? जानें रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत प्रमुख शहरों का मून राइज टाइम

संक्षेप:

Aaj Chand Kab Niklega 6 January 2026 : आज यानी 6 जनवरी 2026 को झारखंड में भी सकट चौथ का पावन व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जा रहा है। इस व्रत का विशेष महत्व माताओं और महिलाओं के लिए माना जाता है। सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन सबसे जरूरी होता है।

Jan 06, 2026 07:09 pm IST
Aaj Chand Kab Niklega 6 January 2026 : आज यानी 6 जनवरी 2026 को झारखंड में भी सकट चौथ का पावन व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जा रहा है। इस व्रत का विशेष महत्व माताओं और महिलाओं के लिए माना जाता है, जो इसे संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए करती हैं। सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ पर भगवान गणेश और चंद्र देव की विधि-विधान से पूजा करने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं।

झारखंड में आज चंद्रोदय का समय

पंचांग के अनुसार झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज चंद्रमा का उदय रात करीब 8:20 बजे से 8:45 बजे के बीच होने की संभावना है। हालांकि मौसम, बादल, ऊंचाई और स्थानीय भौगोलिक स्थिति के कारण चांद के दिखाई देने के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। कई जगहों पर चांद थोड़ी देर से भी नजर आ सकता है।

झारखंड के प्रमुख शहरों में अनुमानित चंद्रोदय समय

रांची: रात लगभग 8:25 बजे

जमशेदपुर: 8:20 बजे

धनबाद: 8:21 बजे

बोकारो: 8:22 बजे

हजारीबाग: 8:23 बजे

गिरिडीह: 8:24 बजे

देवघर: 8:26 बजे

चाईबासा: 8:18 बजे

दुमका: 8:27 बजे

व्रत पारण कब और कैसे करें- जैसे ही चांद दिखाई दे सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद लोटे में जल या दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय संतान के सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करें। इसके बाद ही सकट चौथ का व्रत खोलें। मान्यता है कि शांत मन से चंद्र देव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

अगर चांद साफ नजर न आए तो क्या करें- अगर मौसम खराब हो या बादलों की वजह से चांद दिखाई न दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र दिशा की ओर मुख करके ध्यानपूर्वक अर्घ्य देने से भी व्रत पूर्ण माना जाता है।

