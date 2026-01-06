उत्तराखंड में कब दिखेगा सकट चौथ का चांद? देखें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा समेत विभिन्न स्थानों में मून राइज टाइम

संक्षेप: आज यानी 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है। सकट चौथ को कई जगह संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है।

Jan 06, 2026 06:17 pm IST

आज यानी 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है। सकट चौथ को कई जगह संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में चंद्र दर्शन को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यही वजह है कि दिनभर उत्तराखंड समेत पूरे देश में लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आज सकट चौथ का चांद कितने बजे दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बिना चंद्र दर्शन के व्रत का पारण नहीं किया जाता। ऐसे में महिलाएं पूरे दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं।

उत्तराखंड में चंद्रोदय का समय पंचांग के अनुसार उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज चंद्रमा का उदय रात करीब 8:45 बजे से 9:05 बजे के बीच होने की संभावना है। पर्वतीय राज्य होने की वजह से यहां ऊंचाई, भौगोलिक स्थिति और मौसम का असर चंद्र दर्शन के समय पर पड़ता है। यही कारण है कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में चांद के दिखने के समय में कुछ मिनटों का अंतर देखने को मिल सकता है।

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में अनुमानित चंद्रोदय समय देहरादून: रात लगभग 8:50 बजे

ऋषिकेश: 8:49 बजे

हरिद्वार: 8:48 बजे

नैनीताल: 8:55 बजे

हल्द्वानी: 8:53 बजे

अल्मोड़ा: 9:00 बजे

श्रीनगर (गढ़वाल): 8:58 बजे

पिथौरागढ़: 9:05 बजे

चम्पावत: 9:02 बजे

बागेश्वर: 9:01 बजे

व्रत पारण कब और कैसे करें- जैसे ही चांद दिखाई दे- सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें

इसके बाद लोटे में जल या दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें

अर्घ्य देते समय संतान के सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करें

इसके बाद ही सकट चौथ का व्रत खोलें

मान्यता है कि चंद्रमा को शांत मन से देखने और अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।