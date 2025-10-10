Aaj Chand Kab Dikhega 10 October 2025 Moon Rise Time Today Chandroday Samay Karwa Chauth यूपी, बिहार, राजस्थान, एपमी समेत देशभर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? यहां देखें अपने शहर का चंद्रोदय टाइम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक खुशहाली के लिए रखती हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक निर्जला रखा जाता है। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 06:34 PM
करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक खुशहाली के लिए रखती हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ व्रत में सबसे खास होता है चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देना। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और करवा माता की पूजा करती हैं, साथ ही कथा सुनती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय समय शहरवार अलग-अलग होता है, इसलिए व्रती महिलाएं अपने शहर का चंद्रोदय टाइम देखकर ही व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं, आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद-

जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर 7:58 PM

जम्मू 8:11 PM

कटरा 8:11 PM

उधमपुर 8:11 PM

राजौरी 8:11 PM

पुंछ 8:11 PM

किश्तवाड़ 8:11 PM

डोडा 8:11 PM

सांबा 8:11 PM

रामबन 8:11 PM

दिल्ली 8:13 PM IST

हिमाचल प्रदेश

शिमला 8:06 PM

मनाली 8:06 PM

धर्मशाला 8:06 PM

कांगड़ा 8:06 PM

कुल्लू 8:06 PM

मंडी 8:06 PM

बिलासपुर 8:06 PM

सोलन 8:06 PM

हमीरपुर 8:06 PM

ऊना 8:06 PM

उत्तराखंड

देहरादून 8:06 PM

हरिद्वार 8:06 PM

ऋषिकेश 8:06 PM

नैनीताल 8:06 PM

हल्द्वानी 8:06 PM

रुड़की 8:06 PM

काशीपुर 8:06 PM

रानीखेत 8:06 PM

अल्मोड़ा 8:06 PM

पिथौरागढ़ 8:06 PM

पंजाब

अमृतसर 8:06 PM

चंडीगढ़ 8:09 PM

जालंधर 8:06 PM

पटियाला 8:06 PM

लुधियाना 8:06 PM

बठिंडा 8:06 PM

मोहाली 8:09 PM

कपूरथला 8:06 PM

होशियारपुर 8:06 PM

फगवाड़ा 8:06 PM

राजस्थान

जयपुर 8:22 PM

जोधपुर 8:22 PM

उदयपुर 8:22 PM

कोटा 8:22 PM

अजमेर 8:22 PM

अलवर 8:22 PM

बीकानेर 8:22 PM

श्रीगंगानगर 8:22 PM

चुरू 8:22 PM

नागौर 8:22 PM

गुजरात

अहमदाबाद 8:47 PM

सूरत 8:47 PM

वडोदरा 8:47 PM

राजकोट 8:47 PM

भावनगर 8:47 PM

जूनागढ़ 8:47 PM

गांधीनगर 8:47 PM

नर्मदा 8:47 PM

पाटन 8:47 PM

मेहसाणा 8:47 PM

महाराष्ट्र

मुंबई 8:55 PM

पुणे 8:52 PM

नागपुर 8:55 PM

नासिक 8:55 PM

औरंगाबाद 8:55 PM

कोल्हापुर 8:55 PM

सोलापुर 8:55 PM

अमरावती 8:55 PM

भिवंडी 8:55 PM

नंदुरबार 8:55 PM

मध्य प्रदेश

भोपाल 8:37 PM

इंदौर 8:34 PM

ग्वालियर 8:30 PM

कटनी 8:31 PM

जबलपुर 8:34 PM

उज्जैन 8:34 PM

सागर 8:40 PM

होशंगाबाद 8:37 PM

रतलाम 8:34 PM

देवास 8:34 PM

उत्तर प्रदेश

लखनऊ 8:02 PM

कानपुर 8:02 PM

आगरा 8:02 PM

गाजियाबाद 8:02 PM

प्रयागराज 8:02 PM

वाराणसी 8:02 PM

मथुरा 8:02 PM

गोरखपुर 8:02 PM

बलिया 8:02 PM

अयोध्या 8:02 PM

बिहार

पटना 7:59 PM

गया 7:59 PM

मुजफ्फरपुर 7:59 PM

भागलपुर 7:59 PM

दरभंगा 7:59 PM

पूर्णिया 7:59 PM

समस्तीपुर 7:59 PM

सहरसा 7:59 PM

मधेपुरा 7:59 PM

बेतिया 7:59 PM

पश्चिम बंगाल

कोलकाता 7:42 PM

सिलचर 7:42 PM

बांकुरा 7:42 PM

दुर्गापुर 7:42 PM

आसनसोल 7:42 PM

हल्दिया 7:42 PM

बर्धमान 7:42 PM

पुरुलिया 7:42 PM

मालदा 7:42 PM

कूचबिहार 7:42 PM

छत्तीसगढ़

रायपुर 8:33 PM

बिलासपुर 8:33 PM

दुर्ग 8:33 PM

राजनांदगांव 8:33 PM

कोरबा 8:33 PM

भिलाई 8:33 PM

रायगढ़ 8:33 PM

महासमुंद 8:33 PM

कांकेर 8:33 PM

जांजगीर 8:33 PM

ओडिशा

भुवनेश्वर 8:17 PM

कटक 8:17 PM

राउरकेला 8:17 PM

संबलपुर 8:17 PM

बरगढ़ 8:17 PM

पुरी 8:17 PM

बालासोर 8:17 PM

झारसुगुड़ा 8:17 PM

मयूरभंज 8:17 PM

नबरंगपुर 8:17 PM

तमिलनाडु

चेन्नई 8:38 PM

मदुरै 8:38 PM

कोयंबटूर 8:38 PM

त्रिची 8:38 PM

तिरुचिरापल्ली 8:38 PM

तंजावुर 8:38 PM

वेल्लोर 8:38 PM

तिरुवरुर 8:38 PM

करूर 8:38 PM

शिवगंगा 8:38 PM

कर्नाटक

बेंगलुरु 8:48 PM

मैंगलोर 8:48 PM

हुबली 8:48 PM

बेलगावी 8:48 PM

बिदर 8:48 PM

रायचूर 8:48 PM

चिकमंगलूर 8:48 PM

कोलार 8:48 PM

तुमकुर 8:48 PM

चिक्कबल्लापुर 8:48 PM

केरल

तिरुवनंतपुरम 8:38 PM

कोच्चि 8:38 PM

कोझिकोड 8:38 PM

कन्नूर 8:38 PM

त्रिशूर 8:38 PM

कासरगोड 8:38 PM

अलाप्पुझा 8:38 PM

