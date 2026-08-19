22 अगस्त को दिखेगा चन्द्रमा, लैगून नेबुला, टॉलमी क्लस्टर का खास त्रिकोण
उनका कहना है कि लैगून नेबुला, धनु तारामंडल के क्षेत्र में दिखाई देगा। वहीं, चंद्रमा लगभग माइनस 10.90 का मैग्नीट्यूड लिए शाम होने से लगभग 8 बजे तक सर्पधारी तारामंडल क्षेत्र में और 8:23 बजे पर धनु तारामंडल क्षेत्र में दिखने लगेगा।
खगोल प्रेमियों के लिए 22 अगस्त की रात खास होने वाली है। इस रात बढ़ता हुआ चन्द्रमा, लैगून नेबुला (एम 8) और टॉलमी क्लस्टर (एम 7) का विशेष त्रिकोण देखा जा सकेगा। इस संयोजन के दौरान चांद बीच में होगा जबकि लैगून नेबुला ऊपर और टॉलमी क्लस्टर नीचे मौजूद होगा, जिसे सूर्यास्त के बाद दक्षिणी आकाश में प्रकाश प्रदूषण से दूर बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकेगा। हालांकि, चंद्रमा की चमक, लैगून नेबुला के कंट्रास्ट को कम कर सकती है, लेकिन टॉलेमी क्लस्टर आसानी से नजर आ सकता है। दूरबीन से इस आकर्षक घटना का और भी स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।
वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि त्रिकोणीय संयोजन के दौरान, लैगून नेबुला (एम 8) मध्य रात्रि के बाद सबसे देर करीब 12:55 बजे तक नजर आएगा। वहीं, चंद्रमा रात्रि 12:30 पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्षितिज के नीचे जाना शुरू करेगा। यहां टॉलमी क्लस्टर (एम 7) सबसे पहले करीब रात 12:15 बजे पर क्षितिज से नीचे जाना शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि टॉलेमी क्लस्टर एक खुला तारा गुच्छ है। वृश्चिक तारामंडल में स्थित टॉलेमी क्लस्टर संयोजन के दौरान करीब प्लस 3.30 मैग्नीट्यूड की चमक लिए प्रकाशित होगा। लैगून नेबुला लगभग प्लस 6 मैग्नीट्यूड के आसपास रहकर अपनी चमक बिखेरता नजर आएगा।
22 करोड़ वर्ष पहले हुआ एम-7 क्लस्टर का निर्माण
अमर पाल सिंह ने बताया कि मेसियर 7 (एम 7) को 130 ईस्वी में दूसरी शताब्दी के खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलेमी ने पहली बार दर्ज किया। यह वृश्चिक तारामंडल में बिच्छू के डंक के ठीक बगल में दिखाई देता है। इस खुले क्लस्टर में वे तारे होते हैं जो गैस और धूल के एक ही प्रारंभिक बादल से बने होते हैं। आमतौर पर इनका आकार अनियमित होता है। टॉलेमी क्लस्टर, मिल्की वे में मौजूद एक हजार से अधिक खुले क्लस्टर में से एक है और इसमें लगभग 80 तारे हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी से लगभग 980 प्रकाश वर्ष दूर स्थित, एम 7 क्लस्टर का निर्माण संभवतः लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
लैगून नेबुला में जन्म लेते हैं युवा तारे
खगोलविद् के अनुसार, एम 8 या लैगून नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल है। इसे आधिकारिक तौर पर मेसियर 8 या एनजीसी 6523 भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 4,000 से 5,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर धनु तारामंडल में स्थित है। उनका कहना है कि यह एक उत्सर्जन नेबुला है, जिसे तारों की नर्सरी भी कहते हैं। यहां हाइड्रोजन गैस और धूलकणों से नए और युवा तारे लगातार पैदा होते हैं। यह आकाश के उन चुनिंदा नेबुला में से एक है, जिसे बहुत साफ और अंधेरी रात में बिना किसी दूरबीन के एक धुंधले धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी खोज सबसे पहले इतालवी खगोलशास्त्री जियोवानी बतिस्ता होडिएर्ना ने सन 1654 में की थी।
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