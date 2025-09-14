9 या 10 कितने दिन की होगी शारदीय नवरात्रि, जानें कब है नवरात्रि का पहला दिन

Sharadiya Navratri 2025 kab hai Navratri: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गों के नौ रूपों की विधि विधान के साथ अराधना की जाती है।

Shardiya Navratri 2025, 9 या 10 कितने दिन की होगी शारदीय नवरात्रि: हर साल उत्साह व उमंग के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है। इस साल नौ नहीं 10 दिन की शारदीय नवरात्रि होगी। एक तिथि में वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि अति शुभ फलदायक मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गों के नौ रूपों की विधि विधान के साथ अराधना की जाती है। नौ दिन नवरात्रि व्रत करने के बाद नवमी पर कन्या पूजन और दशमी पर व्रत का पारण किया जाता है।

जानें कब है नवरात्रि का पहला दिन शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर हो रही है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर रहेगा। इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी।

कब करें कलश स्थापना: कलश स्थापना सुबह 6.09 से 8.06 बजे तक किया जा सकता है। अगर दोपहर में घट स्थापना कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.49 से 12.38 बजे तक रहेगा। यह समय स्थापना के लिए शुभ माना जाता है।

क्यों है 10 दिन की शारदीय नवरात्रि: पंचांग के अनुसार, इस साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्र में एक तिथि में वृद्धि हो रही है। इसलिए इस साल नौ दिन के नहीं 10 दिन की नवरात्रि होगी। इस तरह इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्रि में तिथि की वृद्धि अति शुभ फलदायक मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन भी बहुत शुभकारक हो रहा है। इस कारण से नवरात्रि का प्रभाव शुभ की प्राप्त होगा। कलश स्थापना 22 सितंबर को की जाएगी।

माता की सवारी: मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान सप्ताह के दिन के अनुसार होता है। इस बार नवरात्र का प्रारंभ 22 सितंबर यानि सोमवार से हो रहा है। यदि नवरात्र की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो मां दुर्गा हाथी पर आरूढ़ होती हैं। हाथी पर सवार होकर आना शुभ लक्षण का प्रतीक है। पूरे साल सुख-समृद्धि व सौभाग्य का संचार होगा।