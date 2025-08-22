8 अक्टूबर से लगेगा कार्तिक महीना, कार्तिक स्नान करने वाले कार्तिक में इन चीजों को त्याग दें

ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। आपको बता दें कि इस साल कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 4 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। श्री हरि को कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है, इस दौरान भगवान जल में वास करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में लोग कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं। कार्तिक स्नान के कुछ नियम होते हैं, इस दौरान कई चीजों जैसे खाने-पीने की का त्याग करना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सेवा और तुलसी पर दीपक भी जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु सभी पापों का अंत करते हैं और इससे मोक्ष मिलती है।

आपको बता दें कि स्कंदपुराण में इन नियमों का उल्लेख किया गया है। जो लोग कार्तिक मास में स्नान के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनसभी को कार्तिक मास में इन चीजों को नहीं खाना चाहि। सब्जियों में लौकी, गाजर, बेगन, बासी अन्न, मसूर, मदिरा, किसी दूसरे का अन्न, कांसे के बर्तन में, कांजी, दुर्गन्धित पदार्थ, किसी संस्था का अन्न ये सभी कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी श्राद्ध में गए हैं, तो श्राद्ध का अन्न, भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा खाने को महुआ, केला, जामुन ओर पकड़ी के पत्तो में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए । कार्तिकमें प्रातःकाल स्नान ओर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा का सुनना भी बहुत जरूरी है। इस महीने में जितना हो, केला और आंवले का दान करें। जिस किसी को ठंड लग रही हो, उन्हें कपड़ा दान करें। कार्तिक के महीने में भगवान्‌ विष्णुको तुलसीदल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह भी कहा गया है कि जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है।