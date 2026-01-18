Hindustan Hindi News
रविवार को करें ये 7 काम, मजबूत सूर्य दिलाएंगे हर तरह के लाभ

संक्षेप:

सूर्य ग्रह आत्मा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, पिता, सरकारी काम, नेतृत्व क्षमता और यश का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को कुछ विशेष काम करने से सूर्य मजबूत होता है, जिससे जीवन में हर तरह के लाभ मिलते हैं

Jan 18, 2026 11:25 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
रविवार सूर्य देव का दिन है। सूर्य ग्रह आत्मा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, पिता, सरकारी काम, नेतृत्व क्षमता और यश का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को कुछ विशेष काम करने से सूर्य मजबूत होता है, जिससे जीवन में हर तरह के लाभ मिलते हैं - स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नौकरी-व्यापार में तरक्की होती है, पिता का स्वास्थ्य सुधरता है और सम्मान मिलता है। रविवार को किए गए ये 7 काम सूर्य को प्रसन्न करते हैं और व्यक्ति को सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इन कामों की विधि और लाभ।

सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें

रविवार को सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और कुमकुम डालें। पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्य को जल अर्घ्य दें। “ॐ घृणि सूर्याय नमः” या “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और यश बढ़ता है। नियमित करने से सरकारी कामों में सफलता मिलती है।

लाल वस्तुओं का दान करें

रविवार को लाल रंग की कोई वस्तु दान करना बहुत शुभ है। लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल चंदन, गुड़, गेहूं, तांबा या लाल कपड़े में लपेटकर लाल मिर्च दान करें। जरूरतमंद या मंदिर में दान करें। इससे सूर्य की ऊर्जा मजबूत होती है और पिता का स्वास्थ्य सुधरता है। यह दान करियर में तरक्की और सम्मान दिलाता है।

गेहूं और गुड़ का प्रसाद बनाकर खाएं

रविवार को गेहूं की रोटी या हलवा बनाकर गुड़ के साथ खाएं। गेहूं सूर्य का अनाज है और गुड़ उसकी मिठास। यह प्रसाद खाने से सूर्य की कृपा मिलती है। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, रक्त संबंधी रोग दूर होते हैं और ऊर्जा बढ़ती है। घर के सभी सदस्यों को खिलाएं तो परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम है। यह स्तोत्र भगवान राम को दिया गया था। सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा में मुख करके 3, 7 या 11 बार पाठ करें। इससे सूर्य मजबूत होता है और जीवन में हर तरह की बाधा दूर होती है। यह पाठ आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और यश बढ़ाता है।

रविवार व्रत या सात्विक भोजन रखें

रविवार को व्रत रखना या सात्विक भोजन करना सूर्य को प्रसन्न करता है। मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज से दूर रहें। गेहूं, गुड़, लाल फल, चावल और दूध का भोजन करें। इससे सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को विशेष लाभ मिलता है।

सूर्य मंत्र जप और ध्यान करें

रविवार को ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः’ मंत्र का 108 या 1008 बार जाप करें। सूर्य यंत्र या सूर्य देव की फोटो के सामने बैठकर ध्यान करें। इससे सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति में साहस, नेतृत्व और यश बढ़ता है। यह जप करियर और सरकारी कामों में सफलता दिलाता है।

सूर्य देव की पूजा और नियमितता

रविवार को सूर्य देव की पूजा में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और गेहूं चढ़ाएं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्घ्य देने की आदत डालें। नियमितता से सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में हर तरह के लाभ मिलते हैं - स्वास्थ्य, धन, सम्मान और सफलता।

रविवार को ये 7 काम करने से सूर्य मजबूत होता है। इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, यश और समृद्धि बढ़ती है। नियमित करें तो जीवन में हर बाधा दूर हो जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
