शाम होने के बाद गलती से ना करें इन 7 चीजों का दान, वरना घर आ सकती है कंगाली
शाम होने के बाद गलती से इन 7 चीजों का दान ना करें, वरना घर में कंगाली आ सकती है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, नमक नमक समेत इन चीजों का दान करने से लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। जानिए वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सही समय पर दान करने के नियम और बचाव के उपाय।
हिंदू शास्त्रों में दान को बहुत पुण्य का काम माना गया है, लेकिन समय का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सूर्यास्त के बाद यानी शाम और रात के समय कुछ खास चीजों का दान करने से शुभ फल की जगह नुकसान हो सकता है। मां लक्ष्मी संध्या काल में घर आती हैं, ऐसे में गलत दान से घर की बरकत कम हो सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।
सूर्यास्त के बाद दान क्यों टालना चाहिए?
शाम का समय मां लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान कुछ वस्तुओं का दान या लेन-देन करने से धन की हानि, पारिवारिक कलह और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र दोनों में सलाह दी जाती है कि सूर्य ढलने के बाद दान के काम को अगले दिन तक टाल दें। इससे घर की खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है।
धन और आभूषणों का दान ना करें
सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे उधार देना या दान करना शुभ नहीं माना जाता। इससे अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और आय में रुकावट आ सकती है। इसी तरह आभूषण या सोने-चांदी के सामान का दान या मरम्मत के लिए देना भी शाम के समय टालना चाहिए। धन से जुड़े सभी काम दिन के उजाले में ही पूरे करने चाहिए, ताकि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।
दूध और दही का दान टालें
दूध चंद्रमा का प्रतीक है और दही शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। शाम के बाद इन दोनों का दान करने से घर में मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूध और दही दोनों सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन से जुड़े हैं। इन्हें दिन के समय ही दान करना बेहतर होता है, जिससे चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत रहते हैं।
नमक और हल्दी से बचें
नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व है और राहु-केतु से जुड़ा माना जाता है। शाम को नमक देने से घर में विवाद और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है, जो सम्मान और समृद्धि देती है। सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान करने से गुरु ग्रह कमजोर पड़ सकता है। खासकर गुरुवार को इन दोनों चीजों का दान बिल्कुल ना करें।
लहसुन-प्याज का ना करें दान
लहसुन और प्याज को तामसिक माना जाता है और इन्हें केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। शाम के बाद इनका दान करने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, जिससे कामों में बाधाएं और आर्थिक परेशानियां आती हैं। ऐसे में इन चीजों को सूर्यास्त के बाद किसी को देने या लेने से बचना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद केवल कुछ शुभ वस्तुओं जैसे कपड़े, अनाज, फल या पुस्तकें ही दी जा सकती हैं। बाकी चीजों को अगले दिन सुबह कर लें। सही समय पर सही दान करने से पुण्य बढ़ता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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