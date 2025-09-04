7 सितंबर को पितृ पक्ष की पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, जानें क्या कर पाएंगे श्राद्ध, तर्पण

पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य करने के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। 7 सितंबर से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष की शुरुआत इस बार चंद्रग्रहण के साथ होगी।

पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य करने के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। 7 सितंबर से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष की शुरुआत इस बार चंद्रग्रहण के साथ होगी। 7 सितंबर को पितृ पक्ष की पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन चंद्रग्रहण भी है। चंद्रग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नही किए जाते हैं। आइए जानते हैं, 7 सितंबर को कैसे और कब कर सकेंगे पूर्णिमा का श्राद्ध, तर्पण-

सूतक लगने से पहले कर लें श्राद्ध, तर्पण- पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9.58 बजे और समापन 1.26 बजे होगा। यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि पर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रग्रहण में ग्रहण से पूर्व नौ घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसलिए इस बार चंद्रग्रहण का सूतक 7 सितंबर को 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन दोपहर 12:57 बजे से पहले ही श्राद्ध, तर्पण कर लें।

श्राद्ध विधि- किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म (पिंड दान, तर्पण) करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है साथ ही यदि किसी गरीब, जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ-साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु-पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए।