Rang Panchami 2026: 7 या 8 मार्च कब मनाई जाएगी रंग पंचमी, जानिए महत्व व श्रीकृष्ण की आरती

रंग पंचमी के दिन देवी-देवता पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसलिए जब रंग पंचमी के दिन भक्त होली खेलते हैं, तो आसमान की तरफ गुलाल-रंग उड़ाते हैं। साथ ही यह पर्व द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है।

हिंदू धर्म में रंग पंचमी के पर्व का खास महत्व होता है। यह पर्व हर साल होली के पांचवें दिन यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को देव पंचमी भी कहा जाता है। क्योंकि मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इस लिए जब रंग पंचमी के दिन भक्त होली खेलते हैं, तो आसमान की तरफ गुलाल-रंग उड़ाते हैं। साथ ही यह पर्व द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं कि इस बार रंग पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और इस त्योहार का महत्व भी जानेंगे।

7 या 8 मार्च, कब है रंग पंचमी 2026
हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार रंग पंचमी का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। क्योंकि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 7 मार्च को शाम 7 बजकर 17 मिनट से होगी और इसका समापन 8 मार्च 2026 को रात 9 बजकर 10 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के मुताबिक 8 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा।

रंग पंचमी का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन भगवान श्री श्रीकृष्ण ने राधा-रानी के साथ होली खेली थी। तब से यह त्योहार मनाया जाता हैष इतना ही नहीं राधा और कृष्ण को होली खेलते देख देवी-देवताओं ने उनपर पुष्पों की वर्षा की थी।

रंग पंचमी पूजन सामग्री
रंग पंचमी की पूजा के लिए विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, नीला, और सफेद रंग के फूलों का समावेश होता है। इसके अलावा, पूजा में ताम्बे का पानी, गंगाजल, दीया, अगरबत्ती, चंदन, मिष्ठान, तथा हल्दी-कुमकुम का उपयोग भी किया जाता है। पूजा के दौरान देवी-देवताओं की तस्वीर या प्रतिमा के सामने इन रंगों के फूलों से सजावट की जाती है। साथ ही, भक्तों को रंग खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों की पिचकारियां, गुलाल, और रंगीन पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है।

रंग पंचमी पूजा विधि
- रंग पंचमी के दिन पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के ध्यान से करनी चाहिए।
- सबसे पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए।
- स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है।
- सूर्य देवता जीवन के स्रोत माने जाते हैं, और उन्हें अर्घ्य देने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
- इसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित करें।
- लाल और पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, और इन रंगों का इस्तेमाल पूजा में शांति और सकारात्मकता को बढ़ाता है।
- फिर भगवान की विधिपूर्वक अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पानी, दूध, शहद, - गुलाब जल आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
- इसके बाद, चंदन, अक्षत और गुलाब के फूलों से भगवान को अर्पित करें। यह फूल और चंदन भगवान को प्रिय होते हैं, और इनसे पूजा का माहौल और भी शुद्ध होता है।
-पूजा के दौरान मंत्र और श्री कृष्ण की आरती जरूर करें।
- आप पूजा के दौरान "ॐ श्री कृष्णाय नमः" के मंत्र का जाप कर सकते हैं।
-इसके बाद, खीर, पंचामृत और फल आदि का भोग भगवान को अर्पित करें।
-पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण करना न भूलें।

श्री कृष्ण की आरती
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
गगन सम अंग कांति काली,
राधिका चमक रही आली ।
लतन में ठाढ़े बनमाली
भ्रमर सी अलक,
कस्तूरी तिलक,
चंद्र सी झलक,
ललित छवि श्यामा प्यारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

कनकमय मोर मुकुट बिलसै,
देवता दरसन को तरसैं ।
गगन सों सुमन रासि बरसै ।
बजे मुरचंग,
मधुर मिरदंग,
ग्वालिन संग,
अतुल रति गोप कुमारी की,
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

