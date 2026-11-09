गोवर्धन पूजा में गोबर से पर्वत बनाते समय ना करें ये 7 गलतियां, जानें सही नियम

गोवर्धन पूजा में गोबर से पर्वत बनाते समय भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां। जानिए गाय के गोबर के प्रयोग, पश्चिम दिशा के नियम, परिक्रमा की सही विधि और गोबर हटाने के सही समय के बारे में।

गोवर्धन पूजा में गोबर से पर्वत बनाना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला का स्मरण है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा की थी। इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व कल यानी 10 नवंबर 2026, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर घर के आंगन या मुख्य द्वार के पास गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई जाती है। इसे फूलों से सजाकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। हालांकि, पर्वत बनाते और पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी 7 गलतियों के बारे में, जिनसे बचकर आप पूजा की तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं।

गंदा या अशुद्ध गोबर इस्तेमाल ना करें गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए साफ और ताजे गाय के गोबर का इस्तेमाल करना आम परंपरा है। गोबर ऐसी जगह से ना लें जहां उसमें मिट्टी, कूड़ा-कचरा या दूसरी गंदगी मिली हो। जूते-चप्पल से दूषित गोबर का भी इस्तेमाल ना करें। गोबर इकट्ठा करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साफ करें और पूजा के स्थान को भी स्वच्छ रखें। कई परिवार गाय के गोबर को ही प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा की परंपराएं अलग हो सकती हैं।

बंद कमरे या गंदी जगह पर ना बनाएं पर्वत गोवर्धन पूजा में पर्वत की आकृति बनाने के लिए घर का साफ आंगन या मुख्य द्वार के पास खुला स्थान चुनें। इसे ऐसी जगह ना बनाएं जहां लोगों का लगातार आना-जाना हो या गंदगी जमा रहती हो। पूजा के लिए जमीन को पहले अच्छी तरह साफ कर लें। गोवर्धन पर्वत को छत या बंद कमरे में बनाने के बजाय ऐसी जगह रखना बेहतर है, जहां परिवार के लोग आसानी से पूजा और परिक्रमा कर सकें। इससे पूजा के दौरान जगह की कमी भी नहीं होगी।

पर्वत की आकृति अधूरी या बेतरतीब ना छोड़ें गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते समय उसकी आकृति को श्रद्धा और सावधानी से तैयार करें। इसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। परंपरा के अनुसार, इसे पर्वत या लेटे हुए मानव स्वरूप में भी बनाया जाता है। कुछ परिवार इसके आसपास गाय, बछड़े और पेड़-पौधों की आकृतियां बनाते हैं। बीच में भगवान श्रीकृष्ण का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीप से विधिपूर्वक पूजन करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख रखने की परंपरा कुछ जगहों पर प्रचलित है, लेकिन इसे हर क्षेत्र का अनिवार्य नियम ना समझें।

परिक्रमा गलत दिशा में ना करें गोवर्धन पूजा में सात परिक्रमा करने की परंपरा है। इसे करते समय दिशा का ध्यान रखें। परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में करें। उल्टी दिशा में घूमने या जल्दबाजी में परिक्रमा अधूरी छोड़ने से बचें। कई परिवारों में परिक्रमा के दौरान लोटे से जल की धारा गिराने और दूसरे हाथ से जौ या खील बिखेरने की परंपरा भी है। श्रद्धालु अपनी पारिवारिक रीति के अनुसार यह विधि अपना सकते हैं। परिक्रमा करते समय गोबर की आकृति और चढ़ाई गई सामग्री पर पैर ना पड़ने दें।

पूजा के लिए कपड़ों को लेकर भ्रम ना पालें गोवर्धन पूजा के दिन साफ और धुले हुए कपड़े पहनें। पीले, लाल, नारंगी जैसे मांगलिक रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। कुछ परिवारों में काले या गहरे नीले कपड़े पहनने से बचने की परंपरा है। हालांकि, इसे सभी जगह लागू होने वाला अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं माना जाना चाहिए। पूजा में सबसे जरूरी स्वच्छता, श्रद्धा और मन की पवित्रता है। इसलिए कपड़ों के रंग को लेकर अनावश्यक चिंता करने के बजाय अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखें।

भोग में तुलसी दल रखना ना भूलें भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट, मक्खन, मिश्री और दूसरे पकवानों का भोग लगाया जाता है। वैष्णव परंपरा में भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि तुलसी के बिना श्रीकृष्ण का भोग अधूरा रहता है। इसलिए पूजा की तैयारी करते समय साफ तुलसी के पत्ते भी रख लें। भोग में बासी या झूठा भोजन ना चढ़ाएं। अन्नकूट में अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर में बने ताजे पकवान शामिल करें और बाद में प्रसाद सभी में बांटें।

पूजा के तुरंत बाद गोबर की आकृति ना हटाएं गोवर्धन पर्वत की पूजा पूरी होते ही उसे तुरंत हटाने की जल्दबाजी ना करें। कई परिवारों में इसे रातभर उसी स्थान पर रखने और अगले दिन विधि के अनुसार हटाने की परंपरा है। हालांकि, यह रीति हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं है। अपने घर के बुजुर्गों या स्थानीय परंपरा के अनुसार इसका पालन करें। गोबर को हटाने के बाद उसे सम्मानपूर्वक सुखाकर उपले बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा की सामग्री को कूड़े में फेंकने के बजाय उचित तरीके से मिट्टी या खाद में मिलाएं।

गोवर्धन पूजा का महापर्व प्रकृति, गोधन और भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का सबसे पावन अवसर है। पूजा के दौरान गोबर के चयन, सही दिशा, सात्विक भोग, तुलसी दल, वस्त्रों के रंग और परिक्रमा के नियमों का अच्छे से पालन करें।