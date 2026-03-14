Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वास्तु शास्त्र: सुबह घर से निकलते समय दिख जाएं ये 7 चीजें, तो बहुत अच्छा बीतेगा आपका दिन

Mar 14, 2026 11:46 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

सुबह के समय यदि कुछ खास जीव-जंतु या संकेत दिखाई दें, तो दिन भर का कार्य सुखपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा होता है। आइए जानते हैं उन 7 विशेष चीजों के बारे में, जिनके दिखने से दिन बहुत अच्छा बीतता है।

वास्तु शास्त्र: सुबह घर से निकलते समय दिख जाएं ये 7 चीजें, तो बहुत अच्छा बीतेगा आपका दिन

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर से निकलते समय दिखने वाली चीजों को शकुन-अपशकुन के रूप में देखा जाता है। सुबह के समय यदि कुछ खास जीव-जंतु या संकेत दिखाई दें, तो दिन भर का कार्य सुखपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा होता है। ये शुभ संकेत प्रकृति की ओर से मिलने वाली सूचनाएं हैं, जो बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आइए जानते हैं उन 7 विशेष चीजों के बारे में, जिनके दिखने से दिन बहुत अच्छा बीतता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सारस का दिखना

घर से निकलते समय यदि कोई सारस पेड़ की डाली पर बैठा दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि वह बोलता हुआ नजर आए तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। सारस शुभता और लंबी आयु का प्रतीक है। ऐसा दिखना दिन भर के कार्यों में सफलता और शांति देता है।

सूखे पेड़ पर बाईं ओर बोलता तोता

सूखे पेड़ पर यदि बाईं ओर से तोता बोलता हुआ दिखाई दे तो यह महालाभ का शकुन माना जाता है। तोता ज्ञान, वाणी और धन का प्रतीक है। बाईं ओर से उसका बोलना आज होने वाले कार्यों में धन लाभ, सफल बातचीत और सकारात्मक परिणाम की सूचना देता है।

नीलगाय, मोर या नेवला का सामने दिखना

घर से निकलते समय यदि सामने नीलगाय, मोर या नेवला दिखाई दे तो यह उत्तम फल की प्राप्ति का शकुन है। मोर विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का वाहन है। नीलगाय और नेवला भी सौभाग्य और सुरक्षा के प्रतीक हैं। ऐसा दिखना दिन भर के कार्यों में सफलता और सम्मान दिलाता है।

दाईं ओर बोलता गधा

यदि घर से निकलते समय दाईं ओर से गधा बोलता हुआ दिखाई दे तो यह मनोवांछित कार्य की सिद्धि का संकेत है। गधा शनि देव का वाहन है और इसकी दाईं ओर से उपस्थिति मेहनत के फल और सफलता का आश्वासन देती है। वहीं घर लौटते समय बाईं ओर गधा दिखना रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति बताता है।

मोर का बोलना

घर से निकलते समय मोर का बोलना बहुत शुभ माना जाता है। मोर की बोली के अनुसार फल अलग-अलग होते हैं:

  • एक बार बोला - सामान्य लाभ
  • दो बार बोला - स्त्री लाभ या सुख
  • तीन बार बोला - धन लाभ
  • चार बार बोला - संपूर्ण लाभ
  • पांच बार बोला - पूर्ण कल्याण और सौभाग्य

मोर का दिखना और बोलना दिन भर के कार्यों में सफलता और खुशहाली का संकेत है।

चिड़ियों का झुंड एक जगह बैठा

यात्रा या काम के लिए निकलते समय यदि चिड़ियों का झुंड एक जगह बैठा हुआ दिखाई दे तो यह बड़े लाभ और सफलता का शकुन माना जाता है। चिड़ियां समूह में होने पर सकारात्मक ऊर्जा और शुभ समाचार की सूचना देती हैं। इससे दिन भर के कार्य सुचारु रूप से पूरे होते हैं।

कबूतर, नीलकंठ या घोड़े का शुभ दर्शन

घर से निकलते समय यदि कबूतर बाईं ओर दिखाई दे या नीलकंठ पक्षी सामने बाईं ओर दिखे तो कार्य सिद्धि का संकेत है। घोड़े का सामने से दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत दिन भर के कार्यों में सफलता, धन लाभ और सकारात्मक परिणाम लाते हैं।

इन शुभ संकेतों को देखकर दिन की शुरुआत सकारात्मक बनाएं। वास्तु और शकुन शास्त्र के अनुसार ये संकेत प्रकृति की ओर से मिलने वाली सूचनाएं हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने