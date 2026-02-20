अशुभ होता है सुबह जगते ही इन 6 चीजों का दिखना, परेशानी बढ़ने का देते हैं संकेत, जानिए उपाय

ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र में सुबह की पहली नजर में कुछ चीजें अशुभ मानी जाती हैं। इनके दिखने से दिन में परेशानी, तनाव, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। नीचे 6 ऐसी आम चीजें बताई गई हैं, जो सुबह-सुबह दिखना अशुभ संकेत माना जाता है।

सुबह उठते ही आंख खुलते ही जो पहली चीज दिखाई देती है, वह दिन की शुरुआत और आने वाले समय का संकेत देती है। ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र में सुबह की पहली नजर में कुछ चीजें अशुभ मानी जाती हैं। इनके दिखने से दिन में परेशानी, तनाव, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। नीचे 6 ऐसी आम चीजें बताई गई हैं, जो सुबह-सुबह दिखना अशुभ संकेत माना जाता है। साथ ही इनसे बचाव के सरल उपाय भी बताए गए हैं।

1. अपनी परछाई का दिखना सुबह उठते ही अगर सबसे पहले अपनी परछाई दिख जाए, तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र में इसे 'आत्म-परछाई' का संकेत कहा गया है, जो दिनभर में मानसिक तनाव, चिंता और असफलता ला सकता है।

उपाय: सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है।

2. टूटा हुआ आईना सुबह सबसे पहले टूटा आईना देखना या उसमें अपना चेहरा देखना अत्यंत अशुभ है। यह शीघ्र ही आने वाली परेशानी, झगड़े, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य संकट का संकेत देता है।

उपाय: टूटे आईने को तुरंत घर से बाहर निकालें और उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। घर में नया आईना लगवाएं और उसमें सूर्य या लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें।

3. जूठे बर्तन या खाने के अवशेष सुबह उठकर सबसे पहले जूठे बर्तन, रात के बचे खाने या गंदे थाले दिखना अशुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी के घर से दूर होने और आर्थिक तंगी का संकेत देता है।

उपाय: रात को सोने से पहले रसोई साफ करें। सुबह उठते ही सबसे पहले लक्ष्मी माता को जल चढ़ाएं और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

4. बंद या रुकी हुई घड़ी सुबह सबसे पहले बंद घड़ी या रुकी हुई समय वाली घड़ी देखना समय के रुकने या जीवन में ठहराव का संकेत है। इससे नौकरी, व्यापार या रिश्तों में रुकावट आ सकती है।

उपाय: बंद घड़ी को तुरंत ठीक करवाएं या बदलें। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें।

5. खंडित या टूटी मूर्ति या फोटो सुबह उठते ही अगर देवी-देवता की टूटी-फूटी मूर्ति या फोटो दिखाई दे, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और पितृ दोष का संकेत है। इससे स्वास्थ्य और आर्थिक हानि हो सकती है।

उपाय: टूटी मूर्ति या फोटो को तुरंत बदलें या नदी में विसर्जित करें। घर के मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करें और रोजाना सुबह दीपक जलाएं।

6. नकारात्मक आचरण या झगड़ा सुबह उठते ही घर में झगड़ा, चिल्लाना, क्रोध, झूठ या नकारात्मक बातचीत होना सबसे बड़ा अशुभ संकेत है। यह पूरे दिन का माहौल खराब करता है और ग्रहों की ऊर्जा को बिगाड़ देता है।

उपाय: सुबह उठते ही 'ॐ शांति: शांति: शांति:' मंत्र का 11 बार जाप करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें और सभी सदस्यों से सुबह मुस्कुराकर बात करें।

इन 6 चीजों से सुबह बचाव करने से दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सुबह की पहली नजर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए घर में साफ-सफाई, सकारात्मक माहौल और भक्ति बनाए रखें।