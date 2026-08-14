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कहीं कमजोर तो नहीं आपका शनि? ये संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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मेहनत की कमाई पास में नहीं रुकती? कमजोर शनि के ये संकेत पहचानें। धन की चोरी, फिजूलखर्ची, बढ़ता कर्ज और अचानक बड़े खर्च से सावधान रहें। शनि दोष के लक्षण और बचाव जानें।

weak shani in kundli
शनि कमजोर होने के लक्षण

पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कई बार खून-पसीने की कमाई पास में ठहरती नहीं और लगातार खर्च होती जाती है। इतना कमाने के बाद भी आखिर में जेब खाली रह जाती है, तो मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में शनि कमजोर होने पर पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं।

शनि कर्म, मेहनत, अनुशासन और न्याय का कारक माना जाता है। जब इसकी स्थिति कमजोर होती है, तो आर्थिक जीवन में कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। कुछ साफ संकेत बताते हैं कि शनि की ऊर्जा सही नहीं चल रही है।

पैसा कमाने के बावजूद क्यों नहीं रुकता?

कमजोर शनि की सबसे बड़ी निशानी यह है कि मेहनत से कमाया पैसा पानी की तरह बह जाता है। आमदनी अच्छी होने के बावजूद बचत नहीं बन पाती है। छोटे-छोटे खर्चों में ही पैसा निकल जाता है और महीने के अंत में तंगी महसूस होती है। व्यक्ति राजा से रंक जैसा महसूस करने लगता है। शनि जब कमजोर होता है, तो धन को स्थिर रखने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में सिर्फ कमाई बढ़ाने से काम नहीं चलता, बल्कि खर्चों पर नियंत्रण और अनुशासन बहुत जरूरी हो जाता है।

धन की चोरी या अचानक नुकसान

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, कमजोर शनि की स्थिति में धन से जुड़ा नुकसान हो सकता है। चोरी हो जाना, सामान खराब हो जाना या किसी अन्य वजह से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जमा किया हुआ पैसा अचानक कम हो जाता है। ऐसी घटनाएं बार-बार होने पर आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे समय में सावधानी बरतने के साथ अपने सामान और पैसे का सही हिसाब रखना जरूरी हो जाता है। अचानक होने वाले नुकसान को शनि की कमजोरी का संकेत माना जाता है।

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फिजूलखर्ची का बढ़ना

कमाई ठीक होने के बावजूद खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता है। बिना जरूरत की चीजें खरीद लेना, बार-बार खरीदारी करना या अचानक कोई महंगी वस्तु ले लेना आम हो जाता है। मन में संयम नहीं रहता और पैसा आसानी से निकल जाता है। ज्योतिष में इसे भी कमजोर शनि से जोड़ा जाता है। फिजूलखर्ची की आदत आर्थिक तंगी को और बढ़ा देती है। जरूरत और इच्छा में फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखने से स्थिति सुधर सकती है।

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कर्ज का बोझ बढ़ना

आमदनी के मुकाबले खर्च लगातार बढ़ते जाएं, तो कर्ज लेना पड़ता है। धीरे-धीरे यह कर्ज आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बन जाता है। शनि की अशुभ स्थिति में कर्ज और धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। किस्तों का बोझ मन को भारी कर देता है और आगे की योजनाएं प्रभावित होती हैं। कर्ज लेने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। अनावश्यक कर्ज से बचना और पुराने कर्ज को चुकाने की योजना बनाना जरूरी होता है। अनुशासन बनाए रखने से यह समस्या कम हो सकती है।

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बीमारी या अचानक बड़े खर्च

परिवार में किसी की बीमारी या अचानक कोई बड़ा खर्च आने पर बचत खत्म हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां आर्थिक योजना को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में अचानक होने वाले इन खर्चों को भी कमजोर शनि के संकेतों में गिना जाता है। सेहत का ध्यान रखना और आपात स्थिति के लिए छोटी बचत रखना फायदेमंद रहता है। नियमित दिनचर्या और संयम अपनाने से ऐसे झटकों का असर कम किया जा सकता है।

शनि की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए मेहनत के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अगर कमजोर शनि के संकेत बार-बार दिख रहे हों, तो शनि की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। सही उपाय और अनुशासन से आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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