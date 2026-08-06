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कुंभ राशिफल 6 अगस्त 2026: मन बार-बार बदल सकता है, दिन बढ़ने पर ध्यान 3 चीजों पर जाएगा

By Anita Baranwal
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Aquarius Horoscope Today 6 August 2026: आज कुंभ राशि वालों की धन की सुधरेगी स्थिति या करना होगा खर्च पर कंट्रोल। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।

Aquarius Horoscope Today 6 August 2026
आज का कुंभ राशिफल 6 अगस्त 2026

Aquarius Horoscope Today 6 August 2026: दिन का पहला हिस्सा भागदौड़, बातचीत, छोटे सफर, संदेश और कई छोटे कामों में निकल सकता है। दिमाग तेज चलेगा, लेकिन इसी वजह से बेचैनी भी बढ़ सकती है। पड़ोस, भाई-बहन, दोस्त या पुराने परिचित से जुड़ी कोई खबर मन को व्यस्त रखेगी। किसी पुराने मित्र से संपर्क बनना या नया परिचय होना संभव है। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम और मन की शांति पर जाएगा। ऐसे में लगेगा कि अब थोड़ा धीमा होना चाहिए। काम का दबाव बना रह सकता है, क्योंकि काम और जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ग्रहों का जोर आपको मेहनत करवाना चाहता है। यही कारण है कि थकान और चिड़चिड़ापन एक साथ महसूस हो सकते हैं। अपने ही विचारों में उलझकर हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। घरेलू मामलों में समझदारी और नरमी काम आएगी। किसी पड़ोसी के घर कार्यक्रम, मुलाकात या हल्की सामाजिक भागीदारी का योग बन सकता है। बाहर जाते समय जल्दबाजी कम रखें और रास्ते की सावधानी बनाए रखें।

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कुंभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आपका लहजा बहुत मायने रखेगा। पहले हिस्से में बातों की अधिकता के कारण गलतफहमी की गुंजाइश रहेगी। मजाक और तंज के बीच की सीमा याद रखें। दिन के बाद वाले हिस्से में आप भावनात्मक सहारे की जरूरत ज्यादा महसूस कर सकते हैं। साथी से साफ कहें कि आपको क्या चाहिए। नए रिश्तों में आकर्षण रहेगा, लेकिन मन बार-बार बदल सकता है। किसी पुराने दोस्त से दोबारा जुड़ाव भी संभव है। परिवार के साथ बैठकर सामान्य बातें करना भी सुकून देगा।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

काम की मात्रा अधिक रह सकती है। छोटे-छोटे काम, कॉल, फॉलोअप, मीटिंग और जवाबदेही आपकी गति तय करेंगे। बुध के नए प्रभाव से काम की बारीकी समझने में मदद मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी में भेजे गए संदेश या दस्तावेज दोबारा जांच लें। छात्रों के लिए दोहराव और छोटे नोट्स बहुत काम आएंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर हैं, तो टीम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। रचनात्मक क्षेत्रों में नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें व्यवस्थित रूप देना पड़ेगा। सहकर्मियों से तुलना करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

आय सामान्य रहेगी, पर मेहनत ज्यादा लग सकती है। घर, वाहन, सुविधा या छोटे सफर पर खर्च निकल सकता है। खाने-पीने और तात्कालिक खरीदारी में अनियोजित पैसा जा सकता है, इसलिए सूची बनाकर खर्च करें। किसी दोस्त या परिचित के कहने पर पैसे से जुड़ा निर्णय तुरंत न लें। जो चीज जरूरी हो, उसी पर खर्च करें। पुराने बकाया या छोटे बिल समय पर निपटाना राहत देगा।

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कुंभ राशि का सेहत राशिफल

थकान, बेचैनी और मानसिक ओवरलोड आज मुख्य कारण बन सकते हैं। बाहर का खाना या अनियमित भोजन पेट और ऊर्जा दोनों पर असर डाल सकता है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी नींद बहुत जरूरी है। वाहन चलाते समय या जल्दी में चलते समय ध्यान रखें। शाम को स्क्रीन से दूरी और शांत माहौल आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: तेजी से नहीं, ठहरकर चलें, तभी काम भी संभलेगा और मन भी शांत रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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