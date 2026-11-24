24 से 29 नवंबर के बीच ग्रहों की चाल में बदलाव का असर कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा, वहीं 28 नवंबर को शुक्र और गुरु के बीच 60 डिग्री का संबंध बनेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है।

नवंबर का आखिरी सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए अच्छा रह सकता है। 24 से 29 नवंबर के बीच ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। वहीं शुक्र और गुरु के बीच भी खास संबंध बनेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इन बदलावों से कुछ राशि वालों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में हैं। मंगल और गुरु सिंह राशि में विराजमान हैं। बुध और शुक्र तुला राशि में हैं, जबकि शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में हैं। 25 नवंबर को राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 28 नवंबर को शुक्र और गुरु के बीच 60 डिग्री का संबंध बनेगा। ग्रहों की इन स्थितियों के बीच पांच राशियों के लिए अगले छह दिन खास रह सकते हैं। किसी को नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं तो किसी को धन के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

नवंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी राशि के लिए कौन-सी खुशखबरी छिपी है? क्या नौकरी में तरक्की मिलेगी, कारोबार में नए मौके बनेंगे या धन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी? शुक्र और गुरु की युति का आपकी जन्मकुंडली और आने वाले दिनों पर क्या असर रहेगा, यह जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले दिन अच्छे रह सकते हैं। नौकरी में लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। अधिकारियों की ओर से सहयोग मिलेगा। कामकाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी अच्छी खबर से माहौल खुशनुमा हो सकता है। हालांकि, खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को अगले छह दिनों में करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नई जगह से प्रस्ताव मिल सकता है। पहले से नौकरी कर रहे जातकों को काम में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में भी स्थिति बेहतर हो सकती है। कोई पुरानी योजना दोबारा शुरू करने का विचार बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है। पढ़ाई में आ रही परेशानियां दूर होंगी। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के आखिरी दिन महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इस राशि में मंगल और गुरु की मौजूदगी से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों को नए सौदे मिल सकते हैं। किसी पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा। हालांकि, गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति खास मानी जा रही है। शुक्र इस राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में विराजमान हैं। ऐसे में आने वाले छह दिनों में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम जीवन में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। परिवार में भी खुशखबरी मिल सकती है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए भी आने वाले दिन अच्छे संकेत दे रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा। व्यापार करने वालों को नए काम मिल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। परिवार में चल रही किसी परेशानी का हल निकल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिए गए फैसले फायदा दे सकते हैं।

अगले छह दिन क्यों हैं खास? 28 नवंबर को शुक्र-गुरु का संबंध: इस दिन शुक्र और गुरु के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम और वैभव का कारक माना जाता है। वहीं गुरु को ज्ञान, धन और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इस तरह नवंबर के आखिरी दिनों में ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है।