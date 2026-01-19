सोमवार के दिन गलती से ना खरीदें ये 5 चीजें, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जान लें नियम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़5 things that should not buy on monday to avoid negative impact
संक्षेप:

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में सोमवार को कुछ खास चीजें खरीदने या घर लाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, पैसों की अस्थिरता, भावनात्मक तनाव और घर में कलह जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

Jan 19, 2026 10:40 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है। चंद्रमा मन, माता, भावनाओं, जल तत्व और मन की शांति का कारक है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में सोमवार को कुछ खास चीजें खरीदने या घर लाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, पैसों की अस्थिरता, भावनात्मक तनाव और घर में कलह जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोमवार को कुछ खास चीजों की खरीदारी से चंद्र दोष लगता है। आइए जानते हैं सोमवार को किन 5 चीजों से दूर रहना चाहिए और इसके पीछे के नियम क्या हैं।

सोमवार को सोना-चांदी या सफेद वस्तुओं की खरीदारी ना करें

सोमवार चंद्रमा का दिन है और चांदी, सफेद वस्त्र, दूध, चावल, मोती या कोई भी सफेद रंग की चीज चंद्रमा से जुड़ी होती हैं। सोमवार को इन चीजों की खरीदारी करने से चंद्रमा की ऊर्जा में असंतुलन आता है। इससे मन में अशांति, नींद की कमी, माता के स्वास्थ्य में समस्या या भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। अगर बहुत जरूरी हो, तो इनकी खरीदारी मंगलवार या गुरुवार को करें। सोमवार को इन चीजों को खरीदने से चंद्र दोष लगता है।

चावल, दूध या दही से बनी चीजें ना खरीदें

सोमवार को चावल, दूध, दही, खीर, रबड़ी या कोई भी दूध उत्पाद खरीदकर घर ना लाएं। चंद्रमा जल तत्व और दूध का कारक है। सोमवार को इनकी खरीदारी करने से चंद्रमा की ऊर्जा कमजोर होती है। इससे मानसिक तनाव, पेट संबंधी समस्या, माता से विवाद या घर में पानी से जुड़ी परेशानी (लीकेज, बोरिंग आदि) हो सकती है। अगर जरूरत हो, तो घर पर ही इन चीजों को बनाएं या अन्य दिन खरीदें।

चांदी के बर्तन या आभूषण ना खरीदें

सोमवार को चांदी का कोई भी सामान (बर्तन, आभूषण, सिक्का) खरीदना अशुभ माना जाता है। चांदी चंद्रमा का धातु है। सोमवार को चांदी खरीदने से चंद्रमा की ऊर्जा में विरोध उत्पन्न होता है। इससे मानसिक चंचलता, निर्णय लेने में कठिनाई, नींद की कमी और परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। चांदी की खरीदारी गुरुवार या शुक्रवार को करना शुभ है।

सफेद फूल, सफेद कपड़े या मोती ना खरीदें

सोमवार को सफेद फूल (चमेली, गुलाब सफेद), सफेद कपड़े या मोती जैसी कोई चीज खरीदने से बचें। ये सभी चंद्रमा से जुड़े हैं। इनकी खरीदारी से चंद्रमा कमजोर होता है और घर में जल तत्व असंतुलित हो जाता है। इससे माता का स्वास्थ्य, मानसिक शांति और घर में पानी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सफेद चीजों की खरीदारी सोमवार को ना करें।

सोमवार को क्या खरीदना शुभ है और नियम क्या हैं

सोमवार को सफेद या चंद्र से जुड़ी चीजों से दूर रहें। इसके बजाय ये चीजें खरीदना शुभ है:

  • हरी सब्जियां, हरी मिर्च, हरी धनिया
  • हरे रंग का कपड़ा या हरा अनाज
  • गणेश जी की मूर्ति या यंत्र
  • हनुमान जी से जुड़ी कोई छोटी वस्तु
  • सोमवार को नमक, तेल या लाल मिर्च खरीदना भी शुभ माना जाता है।

सोमवार को खरीदारी करते समय हमेशा 'ॐ सोम सोमाय नमः; मंत्र का जाप करें। घर में गंगाजल छिड़कें और सफाई रखें।

सोमवार को चंद्रमा से जुड़ी चीजें खरीदने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में मानसिक व भावनात्मक परेशानियां बढ़ती हैं। इन नियमों का पालन करें तो चंद्रमा मजबूत रहेगा और घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

