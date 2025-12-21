Hindustan Hindi News
लड़कियों को बैग में गलती से नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ती है परेशानियां

लड़कियों को बैग में गलती से नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ती है परेशानियां

संक्षेप:

बैग या पर्स में रखी चीजें महिला की ऊर्जा, समृद्धि और भाग्य को प्रभावित करती हैं। गलत चीजें बैग में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन हानि होती है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं और रिश्तों में कलह बढ़ सकती है।

Dec 21, 2025 12:47 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में महिलाओं का बैग मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बैग या पर्स में रखी चीजें महिला की ऊर्जा, समृद्धि और भाग्य को प्रभावित करती हैं। गलत चीजें बैग में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन हानि होती है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं और रिश्तों में कलह बढ़ सकती है। विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के बैग में कुछ चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें राहु-केतु और शनि के प्रभाव को बढ़ाती हैं। आइए जानते हैं ये 5 चीजें और इनके नुकसान।

धारदार सामान जैसे कांटे, पिन, ब्लेड या चाकू

बैग में सेफ्टी पिन, कैंची, ब्लेड या चाकू जैसी नुकीली चीजें रखना बहुत अशुभ है। वास्तु में धारदार वस्तुएं मंगल और राहु का प्रभाव बढ़ाती हैं। इससे झगड़े, दुर्घटना या मानसिक तनाव बढ़ता है। लड़कियों के बैग में ये चीजें रखने से रिश्तों में कलह और स्वास्थ्य में चोट का खतरा रहता है। अगर जरूरी हो, तो अलग पाउच में रखें, लेकिन रोजाना बैग में ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।

मृत व्यक्तियों की तस्वीरें

बैग में दिवंगत परिजनों की फोटो रखना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मृतकों की तस्वीरें घर के पूजा स्थल या अलग जगह पर रखी जाती हैं। बैग में रखने से उनकी आत्मा की शांति भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे मानसिक अशांति, दुख और परिवार में कलह आ सकती है। वास्तु के अनुसार, बैग जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है। मृत्यु से जुड़ी चीजें रखने से जीवन में रुकावटें आती हैं।

दवाइयां और पुराने कॉस्मेटिक सामान

बैग में पुरानी दवाइयां या एक्सपायर कॉस्मेटिक रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्योतिष में दवाइयां शनि से जुड़ी हैं और इन्हें बैग में रखने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। पुराने कॉस्मेटिक से त्वचा रोग या नकारात्मकता आती है। वास्तु में बैग को स्वच्छ और शुभ चीजों से भरना चाहिए। पुरानी चीजें रखने से लक्ष्मी का प्रवाह रुकता है और आर्थिक परेशानी आती है। बैग में केवल जरूरी और नई चीजें रखें।

खाली लिफाफे या थैलियां

बैग में खाली पर्स, लिफाफे या प्लास्टिक थैलियां रखना धन हानि का कारण बनता है। वास्तु में खालीपन गरीबी और कमी का प्रतीक है। इससे बैग में लक्ष्मी नहीं टिकती और खर्चे बढ़ते हैं। ज्योतिष में यह राहु का प्रभाव बढ़ाता है। पुराने खाली लिफाफे रखने से अवसर चूक जाते हैं। बैग को हमेशा व्यवस्थित और उपयोगी चीजों से भरकर रखें।

देवी-देवता की टूटी या पुरानी तस्वीरें

बैग में देवी-देवताओं की फोटो रखना अपवित्र माना जाता है। इससे भगवान रुष्ट होते हैं और आशीर्वाद कम होता है। अगर नई फोटो है तो पूजा स्थान पर रखें, बैग में ना रखें। टूटी मूर्ति या फोटो रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कार्यों में बाधा आती है।

महिलाओं का बैग केवल सामान रखने की जगह नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इन 5 चीजों को बैग से हटाकर आप जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को आमंत्रित कर सकती हैं। समय-समय पर बैग साफ करें, अनुपयोगी सामान निकालें और सकारात्मक चीजें जैसे छोटा सिक्का या लाल कपड़ा रखें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और परेशानियां दूर होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
