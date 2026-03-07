Hindustan Hindi News
Sunday Remedies: रविवार को जरूर करें ये काम, सूर्य देव की कृपा से चमकेगा आपका भाग्य

Mar 07, 2026 09:30 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
रविवार को सूर्यदेव की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और भाग्य चमकता है। सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं रविवार के कुछ प्रभावी उपाय

हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी देवी-देवता को समर्पित होता है, और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान और सुख-समृद्धि के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार को सूर्यदेव की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और भाग्य चमकता है। सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं रविवार के कुछ प्रभावी उपाय, जो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने में सहायक हैं।

आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए रविवार का उपाय

अगर घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है या धन की कमी महसूस हो रही है, तो रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें। साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल पर सूर्यदेव की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें लाल रंग के पुष्प, अक्षत (चावल), रोली और गुड़ डालें। सूर्य की ओर मुख करके यह जल अर्पित करें और 'ॐ आदित्य नमः' मंत्र का जाप करें। यह उपाय हर रविवार करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और घर में धन-समृद्धि बढ़ती है। यह सरल उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर कर खुशहाली लाता है।

धन प्राप्ति और कारोबार में लाभ के लिए उपाय

धन प्राप्ति और व्यापार में वृद्धि के लिए रविवार का एक शुभ उपाय है मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। शाम के समय किसी नदी, तालाब या जलाशय के पास जाएं और आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस कार्य को श्रद्धापूर्वक करें। ज्योतिष में यह उपाय पुण्यदायी माना जाता है, जिससे धन-संपत्ति में वृद्धि होती है और कारोबार में लाभ के योग बनते हैं। साथ ही, सुबह सूर्य को जल अर्पित करने से यह प्रभाव और बढ़ जाता है। हर रविवार यह करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है।

सुख-समृद्धि और मान-सम्मान के लिए मंत्र जाप

रविवार को सुख-समृद्धि और समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप बहुत प्रभावी है। सुबह स्नान के बाद नारंगी, सुनहरे, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धा से जाप करने पर सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र जाप रविवार की पूजा का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

तरक्की और बाधा निवारण के लिए उपाय

रविवार को दान करना विशेष फलदायी है। जरूरतमंद को नमक का दान अवश्य करें, इससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। ध्यान रखें कि शाम के समय नमक का दान न करें, अन्यथा अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। यह उपाय परिवार के सदस्यों को तरक्की दिलाता है और कार्यों में आने वाली रुकावटें हटाता है। सूर्यदेव की कृपा से भाग्योदय होता है और जीवन में प्रगति तेजी से होती है। दान हमेशा शुद्ध मन से करें।

जीवन के दुखों और बाधाओं से मुक्ति का आसान उपाय

अगर जीवन में बार-बार दुख, समस्याएं या बाधाएं आ रही हैं, तो रविवार शाम को बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना या समस्या लिखें। इसे सिरहाने रखकर रातभर रखें। अगले दिन सुबह पत्ता लेकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस सरल उपाय से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सूर्यदेव की कृपा से भाग्य चमकता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाता है।

इन उपायों को नियमित रूप से करने से सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। रविवार को सूर्य पूजा और उपाय जीवन में ऊर्जा, सफलता और खुशहाली लाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तो शुभ फल अवश्य मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Sunday Surya Dev
