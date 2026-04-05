मां लक्ष्मी के नाराज होने के संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, इन उपायों से माता को करें प्रसन्न, रूक जाएगी धन हानि
मां लक्ष्मी नाराज होने के 5 प्रमुख संकेत जानिए - घर में गंदगी, तुलसी का सूखना, मनी प्लांट न बढ़ना, लगातार अशांति और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना। इन लक्षणों को देखते ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान उपाय अपनाएं और घर से धन हानि तथा दरिद्रता को रोकें।
कहते हैं कि जिस घर में पवित्रता, सद्भाव, शुद्धता और प्रेम होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। लेकिन कई बार सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक आर्थिक समस्याएं, तनाव और अशांति घेर लेती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो घर में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। अगर इनमें से तीन या अधिक संकेत एक साथ दिख रहे हों, तो समझ लें कि मां लक्ष्मी रुष्ट हैं। ऐसे में तुरंत उपाय करना चाहिए, ताकि धन हानि रुके और घर में समृद्धि वापस आए।
घर में गंदगी और खराब सामान का इकट्ठा होना
घर में गंदगी, धूल-मिट्टी, मकड़ी के जाले या खराब सामान (जैसे टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, फटा बिस्तर आदि) रखना माता लक्ष्मी को बहुत नापसंद है। मुख्य द्वार पर गंदगी या गंदे जूते-चप्पल रखे रहना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं।
उपाय: घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार और ईशान कोण को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। रोजाना शाम को घर में कपूर जलाएं और मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या लक्ष्मी चरण बनाएं।
तुलसी का पौधा अचानक सूखना या काला पड़ना
तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर अच्छी देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए या उसकी पत्तियां काली पड़ने लगें, तो यह माता लक्ष्मी के नाराज होने का स्पष्ट संकेत है। यह वास्तु दोष या नजर का भी प्रभाव हो सकता है।
उपाय: सूखी या काली तुलसी को तुरंत हटा दें और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगें। नई स्वस्थ तुलसी लाकर उसे पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। सुबह-शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और रोजाना तुलसी की परिक्रमा करें।
घर में लगातार अशांति और कलह
जिस घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, तनाव और अशांति रहती है, वहां माता लक्ष्मी नहीं रहती हैं। खासकर सूर्यास्त के बाद अगर परिवार में बहस बढ़ जाती है, तो यह बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी जी के प्रवेश का समय होता है।
उपाय: रोजाना शाम को लक्ष्मी आरती करें और आरती में कपूर अवश्य जलाएं। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें। परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे का सम्मान करना सिखाएं।
मनी प्लांट का विकास रुकना या पत्ते पीले पड़ना
मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर यह पौधा अच्छी देखभाल के बावजूद आगे नहीं बढ़ रहा हो, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हों या बेल नीचे की ओर बढ़ रही हो, तो यह धन हानि और माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत है।
उपाय: मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने दें। अगर पौधा खराब हो रहा हो तो उसे बदल दें। पौधे के पास छोटा लक्ष्मी-गणेश चित्र रखें और नियमित रूप से पानी देते समय 'ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः' का जप करें।
घर में बार-बार बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना
घर में लगातार बल्ब जलना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना या शीशे-घड़ी टूटना अशुभ संकेत है। यह नकारात्मक ऊर्जा, मंगल या राहु दोष का प्रभाव भी हो सकता है, जिससे अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाते हैं।
उपाय: खराब सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। कभी भी टूटा हुआ शीशा या घड़ी घर में ना रखें। घर में सफेद या पीले रंग का बल्ब जलाएं और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। दान में सफेद वस्त्र या चावल दें।
ये 5 संकेत माता लक्ष्मी के नाराज होने के प्रमुख लक्षण हैं। अगर इनमें से तीन या अधिक लक्षण आपके घर में दिख रहे हैं, तो तुरंत उपाय शुरू कर दें। नियमित लक्ष्मी पूजा, घर की साफ-सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में धन-समृद्धि तथा शांति बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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