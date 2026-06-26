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शुक्रवार को घर की इन 5 जगहों पर दीया जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा दूर कर देती है कंगाली

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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शुक्रवार को घर की इन 5 खास जगहों पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर से कंगाली दूर हो जाती है। जानिए मुख्य द्वार, तुलसी, मंदिर, छत और आंगन में दीया जलाने का सही तरीका और फायदा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के आसान उपाय।

शुक्रवार को घर की इन 5 जगहों पर दीया जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा दूर कर देती है कंगाली

हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार की शाम कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। अगर आप भी घर में खुशहाली चाहते हैं, तो शुक्रवार को इन जगहों पर घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं।

मुख्य द्वार पर दीपक

शुक्रवार की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मान्यता है कि शुक्रवार को मेन गेट पर दीपक जलाने से दरिद्रता और आर्थिक तंगी दूर होती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। मुख्य द्वार पर जलता दीपक नकारात्मक शक्तियों को बाहर रखता है और देवी की कृपा को अंदर आमंत्रित करता है।

तुलसी के पास जलाएं दीपक

तुलसी के पौधे के समीप शुक्रवार को दीपक जलाना बहुत फलदायी माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। यहां दीपक जलाने से लक्ष्मी-नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, बरकत बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी के पास जलता दीपक पूरे घर में शांति और सकारात्मकता फैलाता है।

मंदिर में दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूरी

घर के मंदिर में शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। यह उपाय मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी का स्मरण करें, तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में जलता दीपक पूरे घर का वातावरण पवित्र बनाता है और परिवार में सुख-शांति स्थापित करता है। सुबह और शाम दोनों समय दीपदान करना और भी शुभ होता है।

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छत पर दीपक जलाने का खास महत्व

शुक्रवार की रात घर की छत पर भी एक दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे ऊपरी दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सौभाग्य बढ़ता है और परिवार की उन्नति होती है। छत पर जलता दीपक पूरे घर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

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आंगन या घर के मध्य में जलाएं दीपक

शुक्रवार को घर के आंगन या मध्य भाग में दीपक जलाना पारिवारिक कलह को कम करता है। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। आंगन में जलता दीपक मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और घर से गरीबी, झगड़े और नकारात्मकता को दूर भगाता है।

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शुक्रवार को दीपक जलाते समय घर को साफ-सुथरा रखें और मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इन आसान उपायों को हर शुक्रवार को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर से कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
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