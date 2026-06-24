5 Number Rashifal: आज बड़ा रिस्क लेने से बचें, पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल

5 Number Rashifal: आज बड़ा रिस्क लेने से बचें, पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल
5 Number Rashifal Numerology Horoscope 25 June 2026: आज फोन, मैसेज, छोटी मीटिंग या जानकारी का आदान प्रदान बना रह सकता है। भारी मुद्दों को थोड़ी देर किनारे रखना ठीक है। आइए जानते हैं आज का मूलांक 5 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
5 Number Rashifal Numerology Horoscope 25 June 2026, मूलांक 5 का राशिफल: दिन की चाल थोड़ी हल्की लग सकती है और मन भी आराम वाले कामों की तरफ जा सकता है। किताब, पुरानी फिल्म या किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ शांत समय बिताने का मन बने तो उसे गलत न मानें। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बातचीत, समझ और छोटे छोटे फैसलों में सहज रखते हैं। फिर भी 25 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर से छानबीन कराना चाहता है। इसलिए किसी जरूरी कागज की जांच टालना ठीक नहीं होगा। भाग्यांक 5 दिन की ऊर्जा को चलायमान रखेगा। फोन, मैसेज, छोटी मीटिंग या जानकारी का आदान प्रदान बना रह सकता है। भारी मुद्दों को थोड़ी देर किनारे रखना ठीक है, बस जरूरी बातों का धागा हाथ से न छूटे।
आज बड़ा रिस्क लेने से बचें, पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में नरम अंदाज ज्यादा काम करेगा। अगर मन गंभीर बातों से बचना चाह रहा है, तो खुद पर दबाव न डालें, लेकिन सामने वाले को पूरी तरह अनदेखा भी न करें। बुध का असर आपको सही शब्द देता है, इसलिए छोटी और साफ बात से दूरी कम हो सकती है। किसी अपने के साथ पुरानी यादें साझा करना या हल्की बातचीत करना अच्छा लगेगा। मूलांक 7 के कारण भीतर की कुछ अनकही बातें भी उभर सकती हैं। उन्हें बहस का रूप देने के बजाय सही समय के लिए संभालकर रखना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी छोटे काम पर सहयोग मांगना माहौल को सहज बना सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में बहुत भारी रफ्तार की जगह समझदारी भरा संतुलन रखना फायदेमंद रहेगा। अंक 5 के लोग बुध की वजह से कागज, डेटा, हिसाब और बातचीत वाले कामों में तेज रहते हैं। इसलिए अगर कोई फाइल, फॉर्म, आवेदन, मेल या कॉन्ट्रैक्ट देखना हो तो एक बार बारीकी से जांच लें। यही साधारण सावधानी आगे की परेशानी घटा सकती है। भाग्यांक 5 ऑफिस और बिजनेस में कम्युनिकेशन बढ़ा सकता है, जबकि मूलांक 7 कहता है कि हर बात की तह भी देखिए। पढ़ाई में लंबे घंटों के बजाय छोटे हिस्सों में दोहराव ठीक रहेगा। करियर में किसी आइडिया को अभी शांत ढंग से तैयार करना, तुरंत घोषणा करने से बेहतर हो सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में बड़ा जोखिम लेने का मन शायद न बने, और यह फिलहाल ठीक भी है। लेनदेन, बिल, फीस, रसीद या ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी जानकारी मिलान करके रखें। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए छोटी गिनती की गलती भी पकड़ में आ सकती है अगर आप ध्यान से देखें। मूलांक 7 छिपी शर्तों पर नजर डालने को कहता है। भाग्यांक 5 के चलते खरीद या भुगतान पर बातचीत हो सकती है। जो बात तय हो, उसे याद के भरोसे न छोड़ें।
सेहत राशिफल
मन आराम चाहता है, लेकिन एक जगह ढीले होकर बैठे रहने से सुस्ती बढ़ सकती है। हर दो तीन घंटे में थोड़ा चलना अच्छा रहेगा। आंखों में भारीपन लगे तो ठंडे पानी के छींटे राहत दे सकते हैं। बुध से जुड़ी तेज मानसिक चाल को संतुलित करने के लिए हल्का पढ़ना, धीमा संगीत या कुछ मिनट शांत बैठना ठीक रहेगा। पेट पर बहुत भारी चीजें कम लें, वरना आलस और बढ़ सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। हल्की बात को पक्का वादा समझने की भूल न करें। अधूरे हिसाब को बाद के लिए टालना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह- हल्के मन से चलें, पर जरूरी जांच पूरी करके ही मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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