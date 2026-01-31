जीवन के सारे कष्ट-परेशानी दूर करते हैं ये 5 महादान, इस तरह करने से मिलता है कई गुना फल

संक्षेप: हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। लेकिन सभी दानों में 5 महादान ऐसे हैं, जिन्हें करने से कई गुना फल मिलता है और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये महादान हैं - गोदान, विद्या दान, भूमि दान, अंग दान और स्वर्ण-अन्न दान।

हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। लेकिन सभी दानों में 5 महादान ऐसे हैं, जिन्हें करने से कई गुना फल मिलता है और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये महादान हैं - गोदान, विद्या दान, भूमि दान, अंग दान और स्वर्ण-अन्न दान। इन दानों को सही विधि से करने से ना केवल दाता का कल्याण होता है, बल्कि उसके पूर्वजों को भी तृप्ति मिलती है। आइए इन 5 महादानों के महत्व और विधि को विस्तार से जानते हैं।

गोदान - सबसे बड़ा महादान गोदान को सभी दानों में सर्वोत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि गोदान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए गोदान से धन-धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। गाय को स्नान कराकर, सिंदूर-चंदन लगाकर, हल्दी-कुमकुम से टीका लगाकर और लाल-पीला वस्त्र पहनाकर दान करें। गाय के साथ बछड़ा या बैल भी दान करें। दान करते समय 'ॐ गोदानं महादानं सर्वपापहरं परम्' मंत्र का जप करें। गोदान से आर्थिक तंगी दूर होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

विद्या दान - ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला दान विद्या दान को महादान कहा गया है, क्योंकि यह अमर दान है। ज्ञान देने से ज्ञान कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है। मनु स्मृति में लिखा है कि विद्या दान करने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गरीब या योग्य छात्र को किताबें, फीस, कंप्यूटर या शिक्षा सामग्री दान करें। किसी गरीब बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएं। दान करते समय 'ॐ विद्या दानं महादानं सर्वकामप्रदायकम्; मंत्र बोलें। विद्या दान से बुद्धि तेज होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में ज्ञान-वृद्धि होती है।

भूमि दान - स्थिरता और समृद्धि का दान भूमि दान को महादान माना जाता है, क्योंकि भूमि से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भूमि दान करने से व्यक्ति को पृथ्वी लोक में स्थिरता और स्वर्ग में स्थान मिलता है। गरीब ब्राह्मण या मंदिर को जमीन का टुकड़ा दान करें। अगर पूरी जमीन ना दे सकें, तो छोटा सा प्लॉट या कृषि भूमि का हिस्सा दान करें। दान करते समय 'ॐ भूमिदानं महादानं सर्वपापहरं परम्' मंत्र का जप करें। भूमि दान से आर्थिक स्थिरता आती है, भूमि विवाद दूर होते हैं और वंश वृद्धि होती है।

अंग दान - जीवन दान का सबसे बड़ा पुण्य अंग दान (नेत्रदान, किडनी दान आदि) को सबसे बड़ा महादान माना जाता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, अंग दान करने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अपनी मृत्यु के बाद नेत्र, किडनी, लीवर या अन्य अंग दान करने का संकल्प लें। ऑर्गन डोनेशन कार्ड बनवाएं और परिवार को सूचित करें। जीवित रहते हुए रक्तदान या अस्थि मज्जा दान भी कर सकते हैं। अंग दान से मोक्ष प्राप्ति होती है, पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और जीवन में कष्ट दूर होते हैं।

स्वर्ण और अन्न दान स्वर्ण दान से धन की वृद्धि होती है और अन्न दान से भूखों को भोजन मिलने से पुण्य मिलता है। स्वर्ण दान में सोने का सिक्का या आभूषण गरीब ब्राह्मण को दान करें। अन्न दान में रोजाना या विशेष अवसर पर गरीबों को भोजन, अनाज या राशन दें। स्वर्ण दान से आर्थिक समृद्धि और अन्न दान से सुख-शांति मिलती है।

ये 5 महादान जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं और कई गुना फल देते हैं। इन्हें श्रद्धा और नियमित रूप से करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।