Home Decor Vastu Tips: जानें घर की सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में रखी जाने वाली कौन-सी 5 चीजें वास्तु के अनुसार अशुभ मानी जाती हैं।

घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए लोग तरह-तरह की पेंटिंग, मूर्तियां, घड़ियां और सजावटी सामान खरीदते हैं। कई बार कुछ चीजें दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में उन्हें घर के लिए शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि घर में रखी वस्तुओं का असर वहां के माहौल और लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। यही वजह है कि घर सजाते समय केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मान्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

युद्ध और विनाश से जुड़ी तस्वीरें ना लगाएं घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें पूरे माहौल को खास बना देती हैं। लेकिन वास्तु मान्यताओं के अनुसार, युद्ध, हिंसा, बर्बादी और दुख दर्शाने वाली पेंटिंग घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीरों को तनाव और अशांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग पुराने युद्धों या विनाशकारी घटनाओं से जुड़ी कलाकृतियां सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें घर के मुख्य हिस्सों में लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय प्रकृति, हरे-भरे पेड़, बहते पानी, फूलों और सुंदर दृश्यों वाली तस्वीरें लगाना बेहतर माना जाता है।

बंद घड़ी और पुराने कैलेंडर बढ़ाते हैं ठहराव वास्तु और फेंगशुई की मान्यताओं में घड़ी को समय और प्रगति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए घर में बंद या खराब घड़ी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि रुकी हुई घड़ी जीवन में ठहराव और कामकाज में रुकावट का प्रतीक होती है। इसी तरह पुराने साल का कैलेंडर भी दीवार पर टांगकर नहीं रखना चाहिए। नया साल शुरू होने के बाद कैलेंडर बदल देना चाहिए। घर की सभी घड़ियों को समय-समय पर जांचते रहें और जो घड़ी खराब हो चुकी है, उसे ठीक करवाएं या हटा दें।

टूटे हुए शीशे और कांच की चीजें ना रखें घर में शीशे और कांच की सजावटी वस्तुओं का इस्तेमाल आम है। लेकिन टूटे हुए शीशे या दरार वाले कांच को वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकता और मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। कई बार लोग डिजाइन के नाम पर टूटे कांच जैसी दिखने वाली चीजें भी घर में सजा लेते हैं। बेहतर है कि सजावट के लिए ऐसी वस्तुओं का चुनाव करें जो सुरक्षित और सही स्थिति में हों। यदि घर में किसी शीशे में दरार आ गई है या वह टूट गया है, तो उसे जल्द बदल देना चाहिए।

कांटेदार पौधों को सजावट के लिए रखने से बचें आजकल घर और बालकनी में कैक्टस जैसे पौधे लगाने का चलन काफी बढ़ गया है। ये पौधे कम जगह में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं और देखने में आकर्षक लगते हैं। हालांकि, वास्तु मान्यताओं के अनुसार कांटेदार पौधों को घर के भीतर रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें रिश्तों में तनाव, मतभेद और कड़वाहट का प्रतीक माना जाता है। घर में हरियाली बढ़ाने के लिए तुलसी, मनी प्लांट, बांस और दूसरे हरे-भरे पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधों का चुनाव करते समय उनकी देखभाल और सही जगह का भी ध्यान रखें।

सांप और नटराज की मूर्तियां रखने से पहले जानें मान्यता कुछ लोग घर की सजावट के लिए सांप या अन्य डरावनी आकृतियों वाली मूर्तियां रखते हैं। वास्तु की कुछ मान्यताओं में इन्हें घर के वातावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसी तरह भगवान शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति को भी घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नटराज भगवान शिव के तांडव और सृष्टि के सृजन-विनाश के चक्र का प्रतीक हैं। हालांकि, धार्मिक दृष्टि से नटराज स्वरूप पूजनीय है और इसे अशुभ कहना उचित नहीं है। यदि घर में ऐसी प्रतिमा स्थापित करनी हो तो अपनी पूजा परंपरा और जानकार की सलाह के अनुसार स्थान चुनें।

घर केवल ईंट और पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। सुंदरता के चक्कर में पड़कर वास्तु नियमों की अनदेखी करना हमारे सुख-चैन पर भारी पड़ सकता है।