मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं ये 5 आदतें, आज ही कर लें सुधार, वरना घर में बढ़ेगी परेशानी

मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं ये 5 आदतें, आज ही कर लें सुधार। झाड़ू उधार देने से लेकर शाम को सफाई करने से बचें, वरना घर में आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। जानें लक्ष्मी कृपा बनाए रखने के आसान उपाय।

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। नियमित आराधना करने वाले पर उनकी कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें जाने-अनजाने में मां लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं। इससे घर में आर्थिक तंगी और दरिद्रता आने लगती है। धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार, इन गलतियों को सुधारना जरूरी है।

झाड़ू कभी उधार ना दें वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अपनी झाड़ू किसी को उधार देना शुभ नहीं माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर से धन निकलने लगता है। झाड़ू को हमेशा साफ-सुथरा और सही जगह पर रखें। इसे इधर-उधर फेंककर या लापरवाही से रखने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छोटी-सी सावधानी अपनाकर आप घर की समृद्धि को बचा सकते हैं और मां की कृपा बनाए रख सकते हैं।

सूर्यास्त के बाद सफेद वस्तुएं ना दें सूर्यास्त के बाद किचन से दूध, दही, चीनी, नमक जैसी सफेद चीजें किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। ये वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं और शाम के समय इन्हें बाहर देना अशुभ फल देता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। दिन के समय जरूरत पड़ने पर देना अलग बात है, लेकिन शाम के बाद इस आदत से बचना चाहिए। छोटी वस्तुओं का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं।

पत्नी के जमा पैसे उधार ना दें अधिकतर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखती हैं, जो आपात स्थिति में काम आते हैं। इन पैसों को कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे मां लक्ष्मी की नाराजगी का कारण माना गया है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। पत्नी के व्यक्तिगत बचत का सम्मान करें और उसे सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर दूसरे साधन अपनाएं। इस आदत को सुधारने से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और दांपत्य संबंध भी सुखी रहते हैं।

पत्नी के गहने उधार ना दें वास्तु शास्त्र के अनुसार, पत्नी के गहने किसी को उधार देना शुभ नहीं माना जाता है। इससे धन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और पति-पत्नी के बीच अनबन भी बढ़ सकती है। पहनने के लिए अस्थायी रूप से देना अलग बात है, लेकिन बदले में कुछ लेने या लंबे समय तक उधार देने से बचें। गहनों को सुरक्षित रखना घर की समृद्धि का प्रतीक है। इस नियम का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पारिवारिक सुख-शांति बढ़ती है।

शाम को झाड़ू लगाने से बचें हिंदू शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना मना है। माना जाता है कि इससे घर से धन चला जाता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होने के कारण इसे दिन में ही लगाना चाहिए। शाम के समय सफाई करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सफाई का काम सुबह या दोपहर में ही पूरा कर लें।

इन 5 आदतों को सुधारने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। छोटी-छोटी सावधानियां मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने में मदद करती हैं। आज से ही इन बातों का ध्यान रखें, तो परेशानियां दूर होंगी और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।