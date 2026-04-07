Feng Shui Tips: घर के मनी कॉर्नर से जुड़े फेंगशुई टिप्स को करें फॉलो, धन और समृद्धि में होगी वृद्धि

Feng Shui Tips: घर के मनी कॉर्नर को सक्रिय करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। जानिए फेंगशुई के अनुसार मनी कॉर्नर में क्या रखें, कौन से पौधे लगाएं और कैसे दूर करें आर्थिक रुकावटें।

कड़ी मेहनत करने के बावजूद कई बार धन का संचय नहीं हो पाता या खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं। चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई में इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा के संतुलन में बताया गया है। फेंगशुई के अनुसार आपके घर या ऑफिस का एक खास कोना आपकी आर्थिक किस्मत को नियंत्रित करता है, जिसे 'मनी कॉर्नर' या ‘वेल्थ एरिया’ कहा जाता है। इस कोने को सही तरीके से सक्रिय करने से धन प्रवाह बढ़ता है, अवसर खुलते हैं और आर्थिक स्थिरता आती है।

मनी कॉर्नर क्या है और इसे कैसे पहचानें? फेंगशुई के बगुआ मानचित्र के अनुसार, घर, लिविंग रूम या बेडरूम का दक्षिण-पूर्व (South-East) वाला कोना धन और समृद्धि का क्षेत्र होता है। इस कोने का सीधा संबंध आपके जीवन में आने वाले अवसरों, संपत्ति और आर्थिक उन्नति से है। यदि इस दिशा की ऊर्जा अवरुद्ध या नकारात्मक है, तो आर्थिक तंगी, रुकावटें और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। मनी कॉर्नर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि घर के मुख्य द्वार से अंदर आते हुए दाईं ओर का दक्षिण-पूर्व कोना देखें।

मनी कॉर्नर को सक्रिय करने का महत्व मनी कॉर्नर को जागृत करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोना ठीक से सक्रिय होने पर धन आकर्षित करता है, व्यापार में वृद्धि करता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। यदि इस कोने में गंदगी, अंधेरा या टूटी हुई चीजें रखी हों, तो धन रुक जाता है। इसे साफ, रोशन और सकारात्मक वस्तुओं से सजाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

लकड़ी और हरियाली से बढ़ाएं धन ऊर्जा फेंगशुई में दक्षिण-पूर्व दिशा का तत्व 'लकड़ी' माना जाता है। इसलिए इस कोने में हरे-भरे पौधे रखना सबसे प्रभावी उपाय है। जेड प्लांट, मनी प्लांट या लकी बैम्बू यहां लगाएं। पौधे स्वस्थ और हरे-भरे होने चाहिए। सूखता हुआ पौधा गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, इसलिए उनकी नियमित देखभाल करें। पौधों के साथ लकड़ी की कोई सजावटी वस्तु भी रख सकते हैं।

बहते पानी का जादुई प्रभाव पानी फेंगशुई में धन के प्रवाह का प्रतीक है। मनी कॉर्नर में छोटा वॉटर फाउंटेन लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पानी की धारा घर के अंदर की ओर हो, बाहर की ओर नहीं। बाहर गिरता पानी बढ़ते खर्चों का संकेत दे सकता है। अगर फाउंटेन नहीं लगाना चाहते, तो एक कटोरे में साफ पानी रखकर उसमें ताजा फूल या सिक्के डाल सकते हैं।

रंगों और प्रकाश से आकर्षित करें समृद्धि रंग फेंगशुई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेल्थ एरिया के लिए बैंगनी (पर्पल), गहरा हरा और नीला रंग सबसे अच्छे माने जाते हैं। बैंगनी रंग को राजसी वैभव और धन का प्रतीक कहा जाता है। यदि पूरे कोने को पेंट नहीं कर सकते, तो बैंगनी रंग के कुशन, परदे, पेंटिंग या कोई छोटी वस्तु रखें। इस कोने को हमेशा अच्छी रोशनी से भरपूर रखें। अंधेरा कोना आर्थिक मंदी को न्योता देता है।

सिट्रीन क्रिस्टल और अन्य चीजें सिट्रीन क्रिस्टल को ‘मर्चेंट स्टोन’ कहा जाता है। इसे मनी कॉर्नर में रखने से व्यापार और नौकरी में लाभ के नए अवसर खुलते हैं। आप यहां सोने या पीतल की कोई छोटी वस्तु, मुद्रा या अबंडेंस का प्रतीक भी रख सकते हैं। कोने को साफ और व्यवस्थित रखें। गंदगी या टूटी हुई चीजें यहां बिल्कुल ना रखें।

इन सरल फेंगशुई टिप्स को अपनाकर आप अपने घर के मनी कॉर्नर को सक्रिय कर सकते हैं। इससे धन प्रवाह बढ़ेगा, आर्थिक स्थिरता आएगी और जीवन में समृद्धि का संचार होगा। नियमितता और सकारात्मक सोच के साथ इन उपायों को अपनाएं, तो परिणाम जल्दी दिखाई देंगे।