कुंडली में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों को कम करने के लिए शनिवार को करें ये 5 अचूक वैदिक उपाय। जानिए शनि पूजन, पीपल-शमी सेवा, मंत्र जाप और दान से शनि देव को प्रसन्न करने की सही विधि।

वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कुंडली में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या चलने पर कई लोगों को कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में साढ़ेसाती की अवधि साढ़े सात साल और ढैय्या की अवधि करीब ढाई साल मानी गई है। हालांकि, इन अवधियों का फल हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कठिन समय में धैर्य एवं मानसिक शांति मिलती है।

शनिवार को शनि देव की विधि-विधान से करें पूजा शनि देव की आराधना के लिए शनिवार का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और शनि मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करने की परंपरा है। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। कुछ धार्मिक मान्यताओं में शनि देव की प्रतिमा की आंखों में सीधे देखने के बजाय उनके चरणों की ओर देखकर प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। श्रद्धा और संयम के साथ की गई पूजा को शुभ माना जाता है।

पीपल और शमी के पेड़ की करें पूजा शनि देव की पूजा में पीपल और शमी के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय उसके पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं शमी के पौधे में जल चढ़ाकर उसके पत्ते शनि देव को अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शमी के पत्ते शनि देव को प्रिय हैं। इन पेड़ों की पूजा को साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी पूजा करें और दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें।

शनि मंत्र का 108 बार करें जाप साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान शनि मंत्र का जाप करना भी एक प्रमुख उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन शांत मन से शनि देव के सामने बैठकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का भी जाप किया जाता है। जाप के लिए रुद्राक्ष या काले रंग की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान्यता है कि नियमित मंत्र जाप से मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य के साथ कर पाता है।

जरूरतमंदों को काले तिल और भोजन का करें दान शनि देव की कृपा पाने के लिए दान-पुण्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को काले तिल, काले कपड़े, जूते या भोजन दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की जरूरत पूरी करना भी शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में सरसों के तेल का दान करने का विधान है। दान करते समय दिखावे से बचें और किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करें। धार्मिक मान्यता है कि जरूरतमंदों की सहायता करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं।

बुजुर्गों और पशु-पक्षियों के साथ करें अच्छा व्यवहार शनि देव को न्याय और सेवा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना, असहाय लोगों की मदद करना और पशु-पक्षियों के प्रति दया रखना शनि की कृपा पाने का अच्छा उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन कौओं और कुत्तों को भोजन खिला सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना या जरूरतमंद की सहायता करना भी पुण्यदायी माना जाता है। दूसरों को परेशान करने, कमजोर लोगों का अपमान करने और किसी के अधिकार छीनने से बचें। मान्यता है कि अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के समय व्यक्ति को अपने कर्मों और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी के साथ छल-कपट ना करें और मेहनत से पीछे ना हटें। नौकरी या कारोबार में ईमानदारी बनाए रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन और अच्छे कर्म भी जरूरी माने जाते हैं। धैर्य, सेवा और ईमानदारी को अपनाकर इस अवधि को बेहतर तरीके से बिताया जा सकता है।