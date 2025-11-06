रोजाना करें ये 5 काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, जीवन में आएगी खुशहाली

संक्षेप: वास्तुशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने घर में सुख-समृद्धि, खुशियां और सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही बताते हैं कि दिन की शुरुआत का तरीका हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है।

वास्तुशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने घर में सुख-समृद्धि, खुशियां और सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही बताते हैं कि दिन की शुरुआत का तरीका हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह के समय कुछ खास और आसान उपाय किए जाएं तो न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि सौभाग्य और शांति भी बनी रहती है। रोजाना कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं, रोजाना क्या करना चाहिए-

ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले जागता है, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यह आदत व्यक्ति को सफलता और ऊंचाइयों तक ले जाती है।

उठते ही हथेलियां देखें और मंत्र बोलें- सुबह बिस्तर से उठते ही अपनी हथेलियां जोड़कर यह मंत्र बोलें- “कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम्।” यह छोटा सा कर्म दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर कार्य में सफलता देता है।

स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें- स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और सिंदूर मिलाकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके साथ “ॐ सूर्य देवाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है और कार्यों में सफलता मिलती है।

घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं- हर सुबह रोली या कुमकुम से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना शुभ माना गया है। यह सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करता है।

पहली रोटी गाय को खिलाएं- हर दिन भोजन बनाने के बाद पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत पुण्यदायक माना गया है। यह देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। इससे भाग्य मजबूत होता है और परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।