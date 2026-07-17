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Fengshui Tips: फेंगशुई के 5 बेस्ट एसेंशियल ऑयल, जानें किन कमरों में करना है इस्तेमाल?

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Essential Oil Benefits in hindi: फेंगशुई में कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बताया गया है जोकि घर में अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं। जानें लेमन से लेकर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के फायदे। 

Fengshui Tips: फेंगशुई के 5 बेस्ट एसेंशियल ऑयल, जानें किन कमरों में करना है इस्तेमाल?

फेंगशुई के अनुसार एसेंशियल ऑयल घर में अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं। हालांकि इनका सही इस्तेमाल और तरीका मालूम हो तो ये ज्यादा असरदार साबित होते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके घर में हमेशा खुशियां दस्तक दें और वहां शांति और सुकून महसूस हो। कई लोग घर में अलग-अलग खुशबू वाले एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कोना महके और इससे मन खुश रहे। ये ऑयल सिर्फ घर को महकाने का काम नहीं करते हैं बल्कि फेंगशुई की मान्यता के अनुसार इनसे सोच पॉजिटिव होती है और मानसिक शांति भी मिलती है।

फेंगशुई के अनुसार हर एक एसेंशियल ऑयल का असर अलग-अलग माना जाता है। अगर सही कमरे में सही ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो आप इसके फायदे का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जानिए ऐसे 5 एसेंशियल ऑयल जिन्हें फेंगशुई में काफी शुभ माना जाता है।

फेंगशुई के 5 सबसे असरदार एसेंशियल ऑयल-

1. बेडरूम के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल

जिन लोगों को तनाव रहता है या फिर रात में नींद ठीक से नहीं आती है तो उन्हें बेजरूम में लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करना सही माना जाता है। फेंगशुई मान्यता है कि इस ऑयल की हल्की खुशबू मन को शांत रखती है। इसके इस्तेमाल के लिए डिफ्यूजर की मदद लें। ये भी मान्यता है कि इस ऑयल से निकलने वाली खुशबू रिश्तों में अपनापन बढाती है।

2. लिविंग रूम और किचन के लिए लेमन एसेंशियल ऑयल

नींबू की हल्की-हल्की खुशबू ताजगी महसूस कराती है। फेंगशुई में इसे अच्छी एनर्जी और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस ऑयल का इस्तेमाल लिविंग रूम या फिर किचन में करना ज्यादा सही होता है। इससे घर का माहौल हल्का और पॉजिटिव होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। ऑप्शन के तौर पर इसकी जगह ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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3. स्टडी रूम के लिए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल

बच्चों के कमरे में अगर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी अच्छा माना जाता है। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार इससे काम पर या पढ़ाई में सही तरह से फोकस बन पाता है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है। ऑफिस में अगर आप एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे हाथ पर हल्का सा लगा सकते हैं।

फेंगशुई के बेस्ट एसेंशियल ऑयल

4. बाथरूम के लिए यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल

फेंगशुई मान्यता है कि बाथरूम में यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस ऑयल की महक बाथरूम की एनर्जी को साफ और बेहतर बनाती है। इसकी महक से ताजगी का एहसास होता है।

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5. मुख्य द्वार के लिए सिनेमन एसेंशियल ऑयल

वास्तु हो या फिर फेंगशुई दोनों में ही घर के मुख्य द्वार को बहुत ही खास माना जाता है। इस जगह सिनेमन यानी दालचीनी का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना अच्छा और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है और माहौल अच्छा रहता है। साथ ही ऐसा भी मानते हैं कि ये बुरी एनर्जी और नजर से भी दूर रखता है।

एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने का तरीका

ऐसे करें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल

एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आप एक अरोमा डिफ्यूजर लें। इसमें थोड़ा सा पानी लें और एसेंशियल ऑयल की 4 से 5 बूंद इसमें मिला दें। डिफ्यूजर ऑन कर दें। धीरे-धीरे इस ऑयल की महक चारों ओर फैल जाएगी। इसके अलावा आप पत्थर के बने मैनुअल डिफ्यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे-छोटे कैंडल की भी जरूरत होगी।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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