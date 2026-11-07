दिवाली के दिन दिख जाएं ये 5 चीजें, समझ लें मां लक्ष्मी की बरसने वाली है कृपा!

दिवाली के पावन पर्व पर हाथी, उल्लू, गाय, छछूंदर का दिखना या सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होना किस बात का संकेत है? जानिए इन 5 दुर्लभ और शुभ संकेतों के धार्मिक लाभ।

दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और सुख-समृद्धि की कामना का पर्व है। इस दिन लोग घरों की साफ-सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और विधि-विधान से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली के दिन कुछ पशु-पक्षियों का दिखाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इनका दिखना घर में खुशहाली, धन और सौभाग्य आने का प्रतीक है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिन्हें दिवाली के दिन देखना बेहद शुभ माना जाता है।

दिवाली पर हाथी का दिखना माना जाता है शुभ हिंदू धर्म में हाथी को शक्ति, ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध भगवान गणेश और मां लक्ष्मी दोनों से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन अचानक हाथी दिखाई देना शुभ संकेत होता है। कहते हैं कि यह जीवन में सुख-संपन्नता और तरक्की आने का संकेत देता है। हाथी को गजराज के रूप में भी पूजा जाता है और इसे राजसी वैभव से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि दीपावली पर हाथी के दर्शन होने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।

उल्लू के दर्शन से मिलता है मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यही वजह है कि दिवाली के दिन इसका दिखाई देना कई लोग बेहद शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उल्लू के दर्शन होना आर्थिक परेशानियां दूर होने और धन-समृद्धि बढ़ने का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी होती है और परिवार के सदस्यों को तरक्की के अवसर मिलते हैं। उल्लू को अंधेरे में भी देखने की क्षमता के कारण सतर्कता और विवेक का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इससे जुड़ी मान्यता धन के साथ समझदारी बनाए रखने का संदेश भी देती है।

दिवाली पर गाय दिखना क्यों माना जाता है शुभ? सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। इसे माता का दर्जा दिया जाता है और धार्मिक कार्यों में भी इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि दिवाली के दिन रास्ते में गाय दिखाई दे जाए तो यह शुभ संकेत होता है। अगर गाय घर के दरवाजे तक आ जाए या आंगन में प्रवेश करे, तो इसे और भी मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, ऐसा होने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। गाय को मां लक्ष्मी की कृपा और शुभता से भी जोड़कर देखा जाता है। इस दिन गाय को हरा चारा या रोटी खिलाना भी पुण्यदायी माना जाता है।

धन वृद्धि से जुड़ा है छछूंदर का दिखना दिवाली के दिन छछूंदर दिखाई देने को भी कुछ धार्मिक और लोक मान्यताओं में शुभ माना गया है। कहते हैं कि दीपावली की रात इसका दिखना आर्थिक स्थिति में सुधार और आमदनी के नए रास्ते खुलने का संकेत देता है। मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य की बढ़ोतरी होती है और रुके हुए आर्थिक काम पूरे होने की राह बनती है। हालांकि, छछूंदर एक छोटा जीव है, जो आमतौर पर अंधेरे और शांत जगहों पर दिखाई देता है। इसे लेकर प्रचलित मान्यताएं अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती हैं। फिर भी दिवाली के अवसर पर इसका दिखना कई लोग सौभाग्य से जोड़कर देखते हैं।

सपने में मां लक्ष्मी का आना देता है शुभ संकेत दिवाली के आसपास सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होना भी बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता को सपने में देखना जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आने का संकेत हो सकता है। कहते हैं कि ऐसा सपना आने पर व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की परेशानियां दूर होने का मार्ग बनता है। परिवार में खुशहाली बढ़ने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की भी मान्यता है। ऐसे सपने को शुभ मानकर मां लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। दिवाली पर श्रद्धा के साथ पूजा करें और अच्छे कर्मों के रास्ते पर आगे बढ़ें।

दिवाली के दिन हाथी, उल्लू, गाय, छछूंदर का दिखना या सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि जीवन के बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं।