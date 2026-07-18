सावन में घर लाएं ये 5 शुभ पौधे, वास्तु के अनुसार बढ़ेगी सकारात्मकता और खुशहाली

सावन में घर लाएं बेलपत्र, तुलसी समेत ये 5 शुभ पौधे। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन पौधों को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सुख-समृद्धि आती है और भगवान शिव-लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जानिए इनके फायदे और सही जगह।

देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का महीना इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। हिंदु धर्म में सावन माह को सबसे पवित्र मास माना गया है। इस समय घर में कुछ विशेष पौधे लगाने से ना सिर्फ वातावरण पवित्र होता है, बल्कि वास्तु के अनुसार, सुख-समृद्धि और शांति भी बढ़ती है। ये पौधे साधारण नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व रखते हैं। अगर आप सावन में घर की सजावट के साथ-साथ शुभता भी लाना चाहते हैं, तो इन पौधों को जरूर लगाएं।

सावन में पौधे लगाने का महत्व सावन में पौधे लगाना सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक पवित्र कार्य है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं। ये पौधे भगवान शिव, मां लक्ष्मी और अन्य देवी-देवताओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति से घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। सावन में इनकी लगाने से पुण्य भी मिलता है।

बेलपत्र का पौधा बेलपत्र का पौधा सावन में घर लाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। घर में इस पौधे को लगाने से शिव कृपा बनी रहती है और परिवार में सकारात्मक वातावरण रहता है। वास्तु के अनुसार, इसे दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना अच्छा होता है। नियमित रूप से इसकी देखभाल करने से घर में शांति और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहते हैं।

शमी का पौधा शमी का पौधा धन और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी और शनिदेव दोनों से जोड़ा जाता है। सावन में शमी लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। वास्तु विशेषज्ञ इसे घर के उत्तर-पूर्व कोने में लगाने की सलाह देते हैं। इस पौधे की नियमित पूजा करने से परिवार में स्थिरता और समृद्धि आती है।

तुलसी का पौधा तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है। सावन में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी को मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थल के निकट लगाएं। रोज सुबह-शाम इसकी पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

हरसिंगार (पारिजात) का पौधा हरसिंगार के फूल बेहद सुगंधित और सुंदर होते हैं। इसे सावन में घर लाना शुभ माना जाता है। यह पौधा घर में खुशहाली और आर्थिक उन्नति लाता है। वास्तु के अनुसार, इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखना फायदेमंद होता है। इसके फूल पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नियमित देखभाल करने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है।

लक्ष्मणा का पौधा लक्ष्मणा का पौधा धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना जाता है। सावन में इसे घर लाकर लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। इसकी देखभाल अच्छे से करें तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है।

सावन में इन पौधों को घर लाकर आप ना सिर्फ घर को हरा-भरा बना सकते हैं, बल्कि वास्तु और धार्मिक दृष्टि से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी देखभाल सच्चे मन से करें, तो भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलेगी।