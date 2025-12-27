Hindustan Hindi News
ये लोग लाइफ में थोड़ी देर से कमाते हैं अकूत धन-दौलत

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लोग जीवन के शुरुआती वर्षों में धन और स्थिरता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी किस्मत चमक उठती है। ये लोग देर से लेकिन अकूत धन-दौलत कमाते हैं।

Dec 27, 2025 11:57 am IST
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लोग जीवन के शुरुआती वर्षों में धन और स्थिरता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी किस्मत चमक उठती है। ये लोग देर से लेकिन अकूत धन-दौलत कमाते हैं। इनकी मेहनत, अंतर्ज्ञान और सही निर्णय इनको जीवन के मध्य या बाद के चरण में बड़ा आर्थिक लाभ दिलाते हैं। वृश्चिक, कुंभ, कर्क और कन्या राशि वाले लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इनके ग्रह - मंगल, शनि, चंद्र और बुध देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं, तो भरपूर देते हैं। आइए जानते हैं इन राशियों की विशेषताएं और कैसे ये देर से अमीर बनते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि मंगल और केतु से प्रभावित है। ये लोग गहन सोच वाले और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में इन्हें धन से जुड़ी परेशानियां, नौकरी में रुकावट या निवेश में नुकसान हो सकता है। लेकिन मध्य आयु (35-45 वर्ष) के बाद इनकी किस्मत बदलती है। सही निवेश, रणनीति या कभी-कभी विरासत से ये अच्छी संपत्ति बनाते हैं। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या गुप्त व्यापार में इनको बड़ा लाभ मिलता है। वृश्चिक वाले देर से लेकिन स्थायी और अकूत धन कमाते हैं। इनकी दृढ़ इच्छाशक्ति इनको अमीर बनाती है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि शनि और राहु से प्रभावित है। ये लोग समय से आगे सोचते हैं और नवीन विचारों वाले होते हैं। शुरुआती जीवन में करियर में असफलता या आर्थिक तंगी रह सकती है। लेकिन 35 के बाद अचानक बड़ा ब्रेकथ्रू मिलता है। तकनीक, इनोवेशन, सोशल वर्क या विदेश से जुड़े क्षेत्र में ये सफल होते हैं। वर्षों की तैयारी का फल एकदम मिलता है। कुंभ राशि वाले देर से लेकिन बहुत बड़ा धन कमाते हैं। इनकी किस्मत जीवन के बाद के चरण में चमकती है और ये अमीर बनकर समाज में सम्मान पाते हैं।

कर्क राशि

कर्क राशि चंद्र ग्रह से प्रभावित है। ये भावुक और परिवारप्रिय होते हैं। युवावस्था में धन से ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा को महत्व देते हैं। शुरुआत में आर्थिक स्थिरता नहीं मिलती है। लेकिन मध्य आयु में इनकी मजबूत अंतर्ज्ञान शक्ति सही रास्ता दिखाती है। रियल एस्टेट, व्यापार या नौकरी में धीरे-धीरे लेकिन लगातार संपत्ति बढ़ती है। कर्क राशि वाले देर से अमीर बनते हैं, लेकिन इनका धन स्थायी और परिवार के सुख के लिए होता है। इनकी किस्मत शादी या संतान के बाद चमकती है।

कन्या राशि

कन्या राशि बुध ग्रह से प्रभावित है। ये मेहनती, अनुशासित और बारीक सोच वाले होते हैं। शुरुआती वर्षों में करियर में कठिनाई या कम वेतन रहता है। लेकिन 35 के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है। सर्विस, व्यापार या प्रोफेशनल क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। कन्या राशि वाले देर से लेकिन बहुत बड़ा धन और सम्मान पाते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता और प्लानिंग इनको अमीर बनाती है।

ये चार राशियां जीवन में देर से धन कमाती हैं, लेकिन जब कमाती हैं तो अकूत और स्थायी। ग्रहों की दशा बदलते ही इनका भाग्य चमकता है। धैर्य और मेहनत इनकी सफलता की कुंजी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
