शनि देव की प्रिय हैं ये 4 राशियां, जीवन में नहीं होती धन-सुख की कमी!

ज्योतिष शास्त्र अनुसार कर्मफलदाता शनिदेव की कृपा तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि पर सदा बनी रहती है। जानिए कैसे इन 4 राशियों के जातकों को जीवन में कभी धन, वैभव और सुख की कमी नहीं होती है।

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह माना गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। उनकी चाल धीमी होने के कारण एक राशि में उनका गोचर करीब ढाई साल तक रहता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का नाम सुनकर कई लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में शनि को केवल कष्ट देने वाला ग्रह नहीं माना गया है। कुछ राशियों के साथ शनि का विशेष संबंध बताया गया है। आइए जानते हैं उन चार राशियों के बारे में, जिन पर शनि देव की कृपा मानी जाती है।

शनि देव का ज्योतिष में खास महत्व नवग्रहों में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय, मेहनत और संघर्ष का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहते हैं। इसी वजह से उनका गोचर लंबे समय तक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। शनि की महादशा, साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान व्यक्ति को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, शुभ स्थिति में शनि मेहनत का अच्छा फल, स्थायी सफलता और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाले माने जाते हैं।

तुला राशि: शनि की उच्च राशि होने से मिलता है लाभ तुला राशि को शनि की उच्च राशि माना गया है। इस वजह से ज्योतिष में इस राशि के साथ शनि का खास संबंध बताया जाता है। तुला राशि के जातक आमतौर पर संतुलन बनाकर चलने और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। शनि के शुभ प्रभाव से इन्हें मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की मान्यता है। ये लोग जल्दबाजी के बजाय धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। करियर में स्थिरता, आर्थिक मजबूती और समाज में मान-सम्मान पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं।

धनु राशि: मेहनत से बनाते हैं अपनी अलग पहचान धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष में गुरु और शनि के संबंध को समभाव वाला माना जाता है। इस राशि के जातकों को शनि के प्रभाव से अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। धनु राशि के लोग लक्ष्य तय करके काम करना पसंद करते हैं। मुश्किल समय में भी हिम्मत बनाए रखना और अनुभव से सीखना इनकी खासियत मानी जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की अनुकूल स्थिति में इन्हें करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिरता और मेहनत के अनुरूप सफलता मिल सकती है।

मकर और कुंभ राशि: दोनों के स्वामी हैं शनि देव मकर और कुंभ, दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं। मकर राशि के जातकों को मेहनती, धैर्यवान और अनुशासित माना जाता है। ये लोग किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। शनि के शुभ प्रभाव से इन्हें धीरे-धीरे बड़ी उपलब्धियां हासिल होने की मान्यता है। वहीं कुंभ राशि के जातक नई सोच और सामाजिक समझ के लिए पहचाने जाते हैं। ये अपने काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनि की अनुकूलता इन्हें करियर, धन और प्रतिष्ठा के मामले में आगे बढ़ने के अवसर दे सकती है।

शनि देव की कृपा पाने के लिए कैसे कर्म करें? ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला माना गया है। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन को सबसे जरूरी बताया जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा और जरूरतमंदों को दान करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को शनि देव उचित समय पर उनके प्रयासों का फल देते हैं।