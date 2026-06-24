4 Number Rashifal: आज चमकदार ऑफर को तुरंत हां न कहें, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल

4 Number Rashifal: आज चमकदार ऑफर को तुरंत हां न कहें, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल
4 Number Rashifal Numerology Horoscope 25 June 2026 : बस भ्रम और जल्दी नतीजा पाने की चाह बीच में न आए। अलग अलग राय सुनकर ऊंची आवाज में सोच लेना भी इस दिन आपके लिए उपयोगी रहेगा।आइए जानते हैं आज का मूलांक 4 वालों का दिन कैसा रहेगा-
4 Number Rashifal Numerology Horoscope 25 June 2026, मूलांक 4 का राशिफल: आज किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 माना जाता है। दिन की चाल तेज है, लेकिन बिखरी हुई नहीं है। आपके लिए यह समय अधूरे काम समेटने और लंबित बातों को साफ करने का बन सकता है। 25 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर से गहराई और जांच की मांग करता है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत, मीटिंग और नए विचारों की आवाजाही बढ़ाता है। राहु के असर से आपकी सोच अलग दिशा पकड़ती है, इसलिए जहां लोग अटकें, वहां आप नया रास्ता सुझा सकते हैं। बस भ्रम और जल्दी नतीजा पाने की चाह बीच में न आए। अलग अलग राय सुनकर ऊंची आवाज में सोच लेना भी इस दिन आपके लिए उपयोगी रहेगा। कई उलझनें बात करते करते ही खुल सकती हैं।
आज चमकदार ऑफर को तुरंत हां न कहें, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में बात छिपाने से ज्यादा उलझन बन सकती है। परिवार की बातचीत में ऐसा हो सकता है कि एक साधारण विषय, जैसे किसी खर्च या घर के छोटे फैसले पर, सबकी राय अलग निकले। ऐसे में आपकी भूमिका बीच का रास्ता निकालने की रह सकती है। राहु आपको तर्क देता है, पर कभी कभी वही बात थोड़ी ठंडी भी लग सकती है। इसलिए शब्द चुनकर बोलें। प्रेम संबंध में भी सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। मूलांक 7 भीतर की सच्चाई दिखाता है, इसलिए मन की बात घुमाकर कहने से फायदा नहीं होगा।
करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से यह दिन उपयोगी दिखता है। लंबित फाइल, रुका जवाब, पुराना मेल या अटकी मीटिंग को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। भाग्यांक 5 कम्युनिकेशन को सक्रिय करता है, इसलिए टीम के साथ खुलकर आइडिया शेयर करना अच्छा रहेगा। जब राय अलग अलग हों, तब चुप रहने के बजाय अपनी सोच समझाकर रखें। राहु तकनीक, सिस्टम और अलग नजरिया देता है, इसलिए डिजिटल काम, डेटा, प्रेजेंटेशन या रणनीति से जुड़े लोगों को बढ़त मिल सकती है। पढ़ाई में भी जोर से दोहराकर पढ़ना या किसी विषय पर चर्चा करना याद रखने में मदद करेगा। बिजनेस मीटिंग में निष्कर्ष लिखित रूप में तय कर लेना बेहतर रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में उलझन कम और स्पष्टता ज्यादा बन सकती है, अगर आप हिसाब सामने रखकर बात करें। किसी साझा खर्च, भुगतान या बकाया रकम पर चर्चा टालने के बजाय साफ शब्दों में करना ठीक रहेगा। राहु कभी जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए चमकदार ऑफर को तुरंत सही मानना जरूरी नहीं। भाग्यांक 5 के कारण लेन देन से जुड़ी बातचीत बढ़ सकती है। जो तय हो, उसे याद पर नहीं, नोट करके रखें। इससे बाद की गलतफहमी घटेगी।
सेहत राशिफल
मन ज्यादा सक्रिय रहेगा, इसलिए थकान शरीर से पहले सिर में महसूस हो सकती है। लगातार बोलने, सुनने या सोचने के बाद कुछ मिनट चुप बैठना राहत देगा। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो बैठने की जगह बदलें और दो तीन बार हल्का स्ट्रेच करें। राहु के कारण बेचैनी बढ़े तो ठंडा पानी पीकर काम की सूची फिर से देखें। इससे बिखराव कम होगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर मीटिंग का निष्कर्ष तय न करें। परिवार की बात को बहस में न बदलें। जल्दी लाभ के लालच में शर्तें अनदेखी न करें।
आज की सलाह- रुके काम समेटिए और बातों को लिखकर क्लियर रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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