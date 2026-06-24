4 Number Rashifal: आज पैसों के मामले में जरूर रखें इस बात का ध्यान, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल

4 Number Rashifal: आज पैसों के मामले में जरूर रखें इस बात का ध्यान, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल
4 Number Rashifal Numerology Horoscope 24 June 2026 : आज के दिन जिम्मेदारी लेकर बोलें, अहंकार लेकर नहीं। किसी पेमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें। आइए जानते हैं आज का मूलांक 4 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
4 Number Rashifal Numerology Horoscope 24 June 2026, मूलांक 4 का राशिफल: मन इस समय भीड़ से थोड़ा हटकर, चुपचाप और अपने काम में लगा रहना चाहेगा। यही रुख आपके लिए ठीक भी है। राहु के असर वाले अंक 4 लोग अक्सर एक साथ बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन 24 जून 2026 की दिन ऊर्जा आपको बिखरने के बजाय सिमटकर काम पूरा करने की समझ दे रही है। मूलांक 6 लोगों से तालमेल और नरमी मांग रहा है, जबकि भाग्यांक 4 साफ कह रहा है कि साधारण और जरूरी काम पहले निपटाइए। घर, कागज, मैसेज, लंबित जवाब या छोटे प्रैक्टिकल काम पूरे करने का अच्छा समय है। जल्दी नतीजा पाने की चाह बीच में उठ सकती है, पर सीधी राह ज्यादा राहत देगी।
आज पैसों के मामले में जरूर रखें इस बात का ध्यान, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल
लव राशिफल
दिल की बात कम शब्दों में कहने का मन रहेगा। इसमें बुराई नहीं है, बस सामने वाले को ठंडापन महसूस न हो, इसका ध्यान रखें। राहु कई बार मन में शक या आधी जानकारी से कहानी बना देता है। अगर फोन पर बातचीत हो, तो जवाब छोटा देने के बजाय बात पूरी सुनें और फिर बोलें। मूलांक 6 रिश्तों में नरमी बढ़ा रहा है, इसलिए रूखे सच के बजाय साफ और सहज भाषा बेहतर रहेगी। परिवार में किसी छोटे काम को लेकर सहयोग मांगा जाए, तो बिना बहस के तरीका बताना ज्यादा ठीक रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में शांति से बैठकर एक एक चीज पूरी करने का फायदा मिल सकता है। ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आपको दिखेगा कि साधारण काम ही सबसे ज्यादा जमा हो रहे थे। भाग्यांक 4 इस दिन प्लानिंग और फॉलो अप पर जोर दे रहा है। राहु तकनीक, डाटा, ऑनलाइन काम, सिस्टम और अलग तरीके से सोचने की ताकत देता है। इसलिए पेंडिंग मेल, रिपोर्ट, फाइल, अपडेट या प्रोसेस सुधारने जैसे काम अच्छे से निपट सकते हैं। फोन पर बातचीत में खास सावधानी रखें। आधी बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। छात्रों के लिए छोटे स्टडी प्लान बनाना और पूरे हो चुके टोपिक्स पर फोकस करना उपयोगी रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में बहुत बड़ा जोखिम लेने का संकेत नहीं है, लेकिन बिखरे हुए छोटे भुगतान ध्यान मांगेंगे। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, खासकर ऑनलाइन ऑफर, एप पेमेंट या किसी बचत करने के शॉर्टकट में। भाग्यांक 4 कहता है कि हिसाब सीधा रखें। जो जरूरी है, वही पहले करें। मूलांक 6 के कारण घर, सुविधा या किसी अपने के लिए रकम निकल सकती है। रकम छोटी लगे तब भी हिसाब-किताब देखना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग की अंदरूनी भागदौड़ थका सकती है। चुप रहकर काम करते हुए कंधों, जबड़े या आंखों में जकड़न महसूस हो सकती है। हर दो तीन घंटे में दो मिनट रुककर गर्दन घुमाएं, हथेलियां खोलें और गहरी सांस लें। अगर फोन पर लंबी बात करनी हो, तो चलते हुए बात करने के बजाय बैठकर करें। इससे ध्यान भी रहेगा और थकान भी कम होगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर अधूरी बात पकड़कर निष्कर्ष न बनाएं। शॉर्टकट कमाई के लालच में डिटेल छोड़े बिना देखें। छोटे काम टालने पर शाम तक दबाव बढ़ सकता है।
आज की सलाह- पहले जरूरी काम निपटाइए, फिर बाकी बातों पर सोचिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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